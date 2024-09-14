Британский премьер Кир Стармер заявил, что его переговоры с президентом США Джо Байденом носили стратегический, а не тактический характер, и на них не шла речь "о каком-то конкретном решении". Накануне визита Стармера в Вашингтон западная пресса писала, что он намерен убедить Байдена разрешить Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России.

По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер не обозначил никакого решения по вопросу, нужно ли разрешить Украине наносить удары западными ракетами по целям в глубине территории России.

На вопрос, удалось ли ему убедить Джо Байдена, Стармер ответил, что у них была "долгая и продуктивная дискуссия по ряду направлений, включая, Украину, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион".

По его словам, разговор с Байденом носил стратегический, а не тактический характер, и речь не шла "о каком-то конкретном решении". При этом в самолете по пути в Вашингтон, отвечая на вопросы журналистов, Стармер признавал, что в связи с "важными событиями как в Украине, так и на Ближнем Востоке", которые произойдут в ближайшее время, на переговорах с президентом США "необходимо принять ряд тактических решений". "Я очень хочу, чтобы эти тактические решения принимались в стратегическом контексте", — говорил он.

После того как эти переговоры завершились, а решение по вопросу, нужно ли разрешить Украине наносить удары по территории России, так и не было принято, британский премьер заявил, что разговор будет продолжен в Генеральной ассамблее ООН через несколько дней с участием "более широкого круга лиц".

Белый дом по итогам переговоров выпустил лаконичное заявление, в котором говорится, что среди прочих обсуждавшихся на встрече тем, лидеры "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии".

На брифинге в пятницу, накануне переговоров, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует вносить никаких изменений в ограничения, наложенные на использование Украиной оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.

"Я бы не ожидал, что по итогам переговоров будет сделано какое-либо важное заявление на этот счет (о разрешении Украине использовать ракеты для ударов по России — Би-би-си.), и уж точно не с нашей стороны", — говорил Кирби журналистам.

США запрещали наносить удары в глубине российской территории с самого начала поставок американского оружия Киеву, опасаясь, что это приведет к эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

Лишь после повторного вторжения российской армии в Харьковскую область США разрешили Киеву поражать цели на территории России, но только вблизи границ.

Однако сейчас Украина добивается полной отмены ограничений, чтобы ее вооруженные силы также смогли поражать российские военные объекты, которые находятся в глубине территории страны.

Накануне переговоров Стармера и Байдена в Вашингтоне президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного оружия по целям в глубине России будет означать прямое участие западных стран в войне. Он утверждает, что Украина не способна применять западное оружие большой дальности самостоятельно: для этого нужны данные с западных разведывательных спутников и полетные задания, которые, по его утверждению, могут вносить "только военнослужащие стран НАТО".

"Если это решение будет принято, — говорил Путин, — это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО — Соединенных Штатов, европейских стран — в войне на Украине". После этого он вновь повторил, что Россия будет "принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".

В Госдепартаменте США это заявление российского президента назвали "не новым", но добавили, что уделяют "пристальное внимание всему, что он говорит".

Британский военный аналитик Джастин Крамп в интервью Би-би-си заявил, что российский президент проверяет на прочность новое лейбористское правительство и уходящую администрацию президента США и наблюдает за тем, как далеко они могут зайти.

"В конечном счете Россия уже поставляет оружие противникам Великобритании и уже принимает "активные решения", такие как подрывная деятельность, шпионаж, саботаж, операции в кибер- и информационном пространстве против интересов членов НАТО", — говорит эксперт.

Он допускает, что все эти шаги могут "ускориться", но "вести борьбу против всего НАТО Россия не может себе позволить, учитывая, как тяжело ей дается война только с Украиной".

В пятницу Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российскую государственные СМИ, в том числе RT, в том, что они не только распространяют пропаганду и дезинформацию, но также располагают скрытыми возможностями для вмешательства во внутриполитические процессы в других странах.

В качестве примера он привел политические процессы не только в США, но и вмешательство в предстоящие в октябре президентские выборы в Молдове, где пропагандисты пытались спровоцировать насилие и беспорядки, а также фейковые платформы Red и African Stream в Германии и странах Африки соответственно.

После этого пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в явно ироничном комментарии заявила, что в США должна появиться "новая профессия" — специалист по санкциям, введенным против России.

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