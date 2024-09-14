Вторжение украинских войск в Курскую область застало врасплох как аналитиков на Западе, так и российскую элиту. После неудачного контрнаступления Украины прошлым летом сложная ситуация на фронте затянулась, и Курская операция стала крупным прорывом и важной точкой отсчета в войне. Впервые боевые действия были перенесены на российскую территорию. Не менее важно и то, что это вызвало значительные волнения и реакцию внутри самой России. Мы получили новое представление о ситуации в российской внутренней политике и в кулуарах власти. Как российская элита и общественность отреагировали на события в Курске, и о чем могут говорить сконструированные Кремлем сообщения?

Отсутствие реакции

Реакция российского режима на события в Курске очень напоминает ситуацию годичной давности, когда Евгений Пригожин начал свой марш на Москву. Кремль в очередной раз продемонстрировал свою неспособность быстро реагировать в условиях серьезного кризиса и показал уязвимость российского режима. Контролируемая государством пропагандистская машина, лишенная указаний из Кремля - как и другие органы власти - оказалась в замешательстве. Методические указания появились только три дня спустя.

Риторика российских официальных лиц и освещение ситуации в Курске в СМИ обозначают ряд важных линий, а также обнажают слабые стороны кремлевского режима. Во-первых, Курская операция Украины подается в кремлевских СМИ как неудачная и обреченная на провал - несмотря на то, что очевидно: украинские войска способны в течение нескольких дней занять достаточно большой участок российской территории, не встречая заметного сопротивления.

Во-вторых, происходящее пытаются объяснить тем, что украинское наступление в Курске - это на самом деле операция, которую проводят страны НАТО. Вооруженным силам Украины отведена лишь роль исполнителей. Кремлевские пропагандисты утверждают, что в операции участвовали офицеры НАТО - об этом якобы свидетельствует то, что на российской границе они общались на иностранным языке. Эта история является полной выдумкой, но она играет важную роль в выбранной Кремлем стратегии коммуникации.

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что эти сообщения служат лишь оправданием произошедшего. Заполняя российское информационное пространство подобными сообщениями, Кремль пытается создать в глазах российской общественности реальность, в которой все эти события кажутся гораздо менее важными, чем есть на самом деле. Вымышленные утверждения, в свою очередь, помогают занять умы людей. Цель - отвлечь россиян от реальной проблемы - то есть от того, что российские вооруженные силы не смогли обеспечить безопасность границы, а местные власти в этой ситуации оказались недееспособными.

Министерство обороны России после начала операции ВСУ в Курске более двенадцати часов не предоставляло никакой официальной информации. Местные власти, которые должны были предупредить население, объявить и провести эвакуацию, в целом возложили эту задачу на самих людей.

Хозяин Кремля созвал первое совещание федерального уровня по Курску только через шесть дней после начала операции. Это не выглядит как уверенное управление кризисом со стороны российского государства и еще раз демонстрирует, насколько уязвимым может стать кремлевский режим в условиях неопределенности.

Однако главная причина неубедительной реакции России на события в Курске кроется в характере и особенностях режима, который создал сам Путин. Российские гражданские и структуры, а также чиновники не готовы выполнять свои обязанности и проявлять какую-либо инициативу без приказа сверху. Бездействие чиновников вполне объяснимо, поскольку инициатива может быть наказана, а решительные действия редко вознаграждаются. Вместо этого действия подменяют сложными бюрократическими процедурами, необходимостью согласовывать их на совещаниях и координировать принятие решений непосредственно с Кремлем.

Эту проблему демонстрирует и то, как должностные лица перекладывают ответственность друг на друга. Через пять дней происходящее в приграничной зоне Курской области было объявлено антитеррористической операцией, ответственность за которую возложили на главу Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Но уже через несколько дней ситуация изменилась. Главным куратором происходящего в Курске был назначен Алексей Дюмин советник и доверенное лицо президента России.

Подобные маневры вызывают вопрос: почему Вооруженные силы России, которые должны отвечать за оборону страны, не играют ведущей роли в ситуации с Курском? При этом без высшего политического контроля и координации стороны, вовлеченные в кризис, не могут работать вместе и действовать независимо.

Наконец, несмотря на закрытость и цензуру российского информационного пространства, необходимость укрепления приграничных территорий России обсуждалась с самого начала войны как в Телеграм-каналах военных блогеров, так и в СМИ. На эти цели из федерального бюджета России даже были выделены средства, которые, скорее всего, были просто растрачены. В демократических обществах этот вопрос был бы одним из центральных на повестке дня СМИ. В российской системе пропаганды его оставляют за кадром.

Потемкинские деревни российской пропаганды

Российские пропагандистские каналы пытаются приуменьшить успехи ВСУ и пытаются создавать сюжеты об эффективном ответе российских властей и вооруженных сил. Одним из главных героев этой истории стал Апти Алаудинов, командир чеченского спецподразделения "Ахмат". Он стал своего рода пресс-секретарем российских вооруженных сил в начале Курской операции. С первого дня он утверждал, что российская армия добилась значительных успехов, не позволив украинским войскам продвинуться вглубь Курской области и практически разгромив их. В реальности все это было далеко не таким убедительным.

То, что власти оказались не в состоянии своевременно помочь населению, было представлено как свидетельство единства российского общества. Однако все эти усилия оказались успешными лишь отчасти. Если взглянуть на российские региональные новости, то можно заметить возмущение местного населения. Оно прекрасно заметно в интервью местного жителя независимому региональному СМИ: "Пожалуйста, передайте Путину, что мы никому не нужны".

Но это не означает, что такие региональные послания доходят до ушей широкой российской общественности на национальном уровне. Опыт последних лет показывает, что в российском обществе стало больше апатии по отношению к тому, что происходит на национальном уровне. Как показывает случай с вторжением ВСУ в Курскую область, даже такое громкое событие, как потеря контроля над российской территорией, не смогло эту апатию существенно поколебать.

Размытые красные линии

Реакция российских властей и чиновников также наглядно показала, насколько размыты "красные линии" России. ВСУ рискнули, попытались раскрыть блеф Кремля, и им это удалось. Путин и его окружение могли выбрали путь эскалации (который означал бы не только ядерную угрозу, но и реальные действия). Вместо этого российское руководство поступило прямо противоположным образом - оно постаралось максимально приуменьшить значение этих событий. Даже самый ярый "ястреб" России Дмитрий Медведев был гораздо более сдержан в своих комментариях, чем раньше. Да, он говорил о необходимости уничтожить врага, но ядерное оружие не упоминал.

Вместо этого российские официальные лица назвали события в Курске "провокацией", "ситуацией" и даже "территориальной неопределенностью". Это подчеркивает одно из качеств черт Путина: он избегает называть вещи, которые считает нежелательными. Именно по этой причине уже более двух лет войну с Ураиний в российском информационном пространстве упорно называют специальной военной операцией. В контексте Курска этому есть похожее объяснение. Назвать украинскую операцию в Курске военным вторжением - значит публично признать, что Россия не способна защитить свои границы. С другой стороны, военное вторжение на российскую территорию должно иметь гораздо более серьезные последствия. Действия, необходимые для защиты родины, должны быть более серьезными.

В целом события в Курске и реакция на них России позволяют сделать ряд ценных наблюдений и выводов, которые помогают лучше понять политическую природу и логику кремлевского режима. Украинская операция в Курске стала не только военным успехом, но и серьезным испытанием для российских институтов и пропагандистского аппарата. Неспособность российского руководства адекватно отреагировать на успех Украины указывает как на недостатки российской политической системы, так и на то, как она стремится скрыть правду с помощью дезинформации и манипулировать сообщениями, чтобы избежать столкновения с реальностью.

В то же время эта ситуация показывает, что правящий режим не в состоянии полностью подчинить себе даже жестко контролируемое и цензурируемое российское информационное пространство. Небольшие региональные СМИ и местные Телеграм-каналы часто проливают свет на иную реальность, не всегда соответствующую методичкам Кремля, и отражают истинные эмоции общества.

Наконец, эти события четко указывают на главный приоритет российской политической системы - обеспечение стабильности внутриполитического режима. Все остальные вопросы имеют лишь второстепенное значение.

Перевод с латышского Delfi.

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