Рольф Мютцених предложил западным союзникам создать контактную группу для запуска мирного процесса. Россия должна участвовать в следующем саммите по Украине, считает социал-демократический политик.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених призвал создать международную контактную группу по Украине с целью выработки мирной инициативы по урегулированию войны.

С моей точки зрения западным союзникам настало время инициировать создание контактной группы для запуска мирного процесса", - сказал он в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в субботу, 14 сентября.

"Федеральный канцлер и украинский президент Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас хорошее время для наращивания усилий по проведению мирных переговоров, и что в следующем мирном саммите должна участвовать и Россия. Это откроет и другим странам возможность активнее содействовать прекращению войны в Украине", - отметил социал-демократический политик.

Он уточнил, что в состав контактной группы могли бы войти такие страны, как Китай, Индия, Турция и Бразилия, где, по его словам, "усиливается мнение о том, что российская агрессивная война может стать обузой". Поэтому работа такой контактной группы "вполне может быть многообещающей и сыграть важную посредническую роль", - полагает Рольф Мютцених.

Взаимоисключающие позиции Москвы и Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно высказался за интенсификацию дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. "Я думаю, настал момент, когда нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны к миру побыстрее, чем представляется возможным в настоящее время", - заявил он.

Между тем позиции Украины и России по урегулированию войны крайне далеки друг от друга. Москва требует присоединения к России части украинских территорий и российского контроля над остальной Украиной. Для Украины это равносильно капитуляции. В Киеве настаивают на возвращении Украине всех захваченных Россией регионов, включая аннексированный в 2014 году Крым.

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