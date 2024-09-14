Поставка сорвалась из-за того, что неназванный союзник Нидерландов отказался от участия в сделке, сообщила газета NL Times. Планировалось, что Киеву дадут радар и как минимум три пусковые установки.

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, поскольку неназванный союзник государства отказался от участия в поставке, сообщила в пятницу, 13 сентября, газета NL Times со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

О намерении поставить Украине систему Patriot оборонное ведомство объявило в конце мая. Сообщалось, что "основные компоненты" у Нидерландов готовы, а остальные будут предоставлены другими странами. Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Планировалось, что Киеву будут переданы радар и как минимум три пусковые установки.

Теперь же в Минобороны Нидерландов сообщили NL Times, что "ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается". О какой именно стране идет речь, не уточняется.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot обычно состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты - примерно $4 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от своих западных союзников увеличить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков, подчеркивая, что его страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого для своей защиты. С нехваткой систем ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

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