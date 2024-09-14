Генсек НАТО уверен, что для субстантивного диалога по завершению войны в Украине разговор должен вестись с позиции силы Киева.

Для завершения войны в Украине "необходимо в какой-то момент" снова начать диалог с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 14 сентября, на сайте издания. При этом, по его словам, подобный формат "должен быть основан на силе Украины".

"Я по-прежнему верю в диалог с Россией - в сочетании с обороной и сдерживанием. Нам нужна сила, чтобы вести содержательный диалог", - подчеркнул Столтенберг. "Конечно, сейчас пространство для этого гораздо меньше, практически отсутствует, - по сравнению с 2014 годом", - констатировал он, говоря о контактах с Москвой.

"Мы все могли бы сделать больше для предотвращения войны"

При этом Столтенберг с сожалением высказался о том, что НАТО и Североатлантический альянс "не сделали большего для укрепления Украины" до войны.

"Если бы Украина была сильнее в военном отношении, порог нападения для России был бы выше", - подчеркнул генсек, добавив, что невозможно сказать, хватило ли бы этого для предотвращения полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Вступление (Киева в альянс. - Ред.) до 2022 года было нереальным. Но укрепить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, стоит ли поставлять снайперские винтовки. Долгое время США не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию", - напомнил Столтенберг.

"В конце концов, они все-таки поставили их, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину в войне, а тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", - добавил он.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !