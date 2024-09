11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. По данным The New York Times, снять ограничения на использование Storm Shadow готовы и США. 13 сентября в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена, о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты они не объявили.