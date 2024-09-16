13-летний школьник с молотком напал на учеников и учителей в школе в Челябинске, пострадали трое детей и один преподаватель, подросток задержан. СМИ пишут, что он пытался нанести повреждения себе после нападения.

"ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы", — написал утром в Telegram губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В школу вызвали наряд Росгвардии, который задержал нападавшего. "Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток", — добавил глава региона.

Ранее о том, что школьник с молотком напал на одноклассников в школе в Челябинске, сообщали Telegram-каналы.

Ученик 2011 года рождения, напавший на сверстников и учителя, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на полицию.

Минздрав Челябинской области подтвердил информацию о том, что в результате инцидента в школе №68 в Челябинске пострадали две девочки, мальчик (им по 13 лет) и один преподаватель. Они госпитализированы, их состояние стабильно, передает сообщение министерства "Интерфакс".

Подросток не только ранил других, но и нанес ранения самому себе, сопротивление ему оказала учитель, утверждает собеседник "РИА Новости".

Напавший пронес с собой в здание нож, молоток и пистолет, пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако близкий к силовикам депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в Telegram, что информация о пистолете не подтверждается.

Издание 74.ру, ссылаясь на анонимный источник, также сообщало, что у подростка, напавшего на учеников и педагогов в школе, был с собой не только молоток, но и нож с пневматическим пистолетом, "но до стрельбы дело не дошло".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об организации убийства и халатности.

Как утверждает 74.ру, друг нападавшего сообщил, что сверстники "доводили его ни за что". Издание "КП Челябинск" уточняет, что нападавший — ученик коррекционного класса. Его одноклассник сказал изданию: "У него были какие-то непонятности. Он как скинхед себя вел. Одноклассники ему не нравились, доводили его, шутили над ним. Спортом он не занимался".

По данным 74.ру, 13-летний подросток, напавший на одноклассников и учительницу, госпитализирован в психоневрологическую больницу. Издание ссылается на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что защитить детей от нападения одноклассника попыталась 57-летняя преподаватель химии и биологии Нина Шошина. Она сейчас в больнице. Свои травмы в разговоре с Telegram-каналом Readovka она описала так: "Говорят, рука… Палец на другой руке сломан. МРТ сделали. Предполагают, что сотрясение. Вот, сейчас везут в нейрохирургию".

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