Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Документ вступает в силу с декабря 2024 года.

В предыдущем аналогичном указе, который был подписан Путиным в декабре 2023 года, штатная численность Вооруженных сил РФ увеличивалась до 2 209 130 человек (в том числе 1 329 000 военнослужащих).

Таким образом, Путин увеличил штатную численность армии на 180 000 человек.

Минобороны России пока не комментировало новый указ Путина. После указа президент от декабря 2023 года в ведомстве заявили, что численность армии будет увеличена за счет "граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", поэтому "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено". В министерстве объяснили увеличение численности армии "ростом угроз для страны, связанных с проведением СВО (специальной военной операции, так в России официально называют вторжение в Украину — прим. Delfi) и продолжающимся расширением НАТО".

До этого Путин увеличивал численность армии в августе 2022 года. На тот момент в России действовал указ 2017 года — по нему штат армии составлял 1 013 628 военных, эта цифра была актуальной на момент начала полномасштабной войны, отмечает "Русская служба Би-би-си".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !