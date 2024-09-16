Угроза «котла» под Донецком. Есть ли опасность для ВСУ около села Невельское

Группировка украинских войск возле пригорода Донецка — поселка Невельское — рискует попасть в окружение. Российской армии остается преодолеть около 5 км, чтобы замкнуть "котел" в этом районе, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ситуация здесь начала ухудшаться в конце августа, когда российские войска, уткнувшись в украинскую оборону возле Покровска и Селидово, внезапно развернулись на юг.

Стремительно двигаясь к городу Курахово, они начали отрезать украинский гарнизон, расположенный восточнее, между Невельским, Горняком и Красногоровкой.

Чтобы замкнуть этот "котел", армия РФ одновременно наступает с севера и юго-востока. По состоянию на 16 сентября длина "горловины" этого выступа составляет около 5 км.

Российские военные телеграм-каналы уже несколько раз сообщали, что Украина вывела свой гарнизон, чтобы избежать окружения. Но этого, очевидно, так и не произошло.

Украинская служба Би-би-си обратилась к представителям оперативных группировок войск "Таврия" и "Хортица" с просьбой прокомментировать ситуацию возле Невельского.

Как избежать окружения

Украинский военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец называет ситуацию в этом районе "угрожающей" и считает, что она может перерасти в "катастрофическую".

По его данным, российская армия с южной стороны этого выступа продвинулась по направлениям из Красногоровки на села Острое и Александрополь. На севере выступа вооруженные силы РФ уже оккупировали село Галициновка и ведут бои за Желанное Первое и Украинск.

Минобороны России 14 сентября заявило, что захватило село Желанное Первое. Украинские источники пока этого не подтверждают.

Потеря этого населенного пункта будет означать, что почти все основные пути снабжения украинской группировки у Невельского оказались под контролем противника. Выходить из окружения возможно будет только полевыми дорогами, при этом пересекая реку Волчья.

"Если противник продолжит продвижение на этом направлении, оно вполне может приобрести катастрофический характер для всего фланга нашей группировки, которая оперирует юго-восточнее Покровска", — отмечает Машовец.

В то же время, он утверждает, что этот замысел РФ "не является тайной для украинского командования".

Пока ВСУ продолжают удерживать район Горняк — Желанное Второе — Александрополь — Кураховка, это обеспечивает устойчивость их обороны по реке Волчья в районе переправ, отмечает эксперт.

То есть это позволяет не только снабжать группировку возле Невельского, но и оперативно вывести ее в случае необходимости.

Более того, как пишет Машовец, передовые подразделения ВСУ уже начали организованно и постепенно отходить с этого плацдарма, ведя арьергардные бои с противником.

Ранее тот же аналитик писал об огромном неравенстве сил на этом участке фронта. По его словам, Невельский плацдарм с украинской стороны удерживают лишь несколько батальонов "неполного состава". Противостоит им армейский корпус РФ (он может насчитывать от 15 до 30 тысяч бойцов).

В таких условиях держать позиции чрезвычайно сложно. Но и вывести из окружения небольшой по численности гарнизон проще.

Что запланировала российская армия на Донбассе

В украинском командовании говорят, что Россия не оставила планы наступления на Покровск — стратегически важный город в Донецкой области — и сейчас занимается укреплением флангов своей группировки.

"Они пытаются укрепить фланги, чтобы подойти ближе к Покровску, взять его в полуокружение, а затем начать стирать город до основания", — сказал корреспонденту Би-би-си Абдужалилу Абдурасулову майор Сергей Цехоцкий из 59-й бригады ВСУ.

Подполковник Олег Демьяненко, который командует танковым батальоном 110-й бригады, также говорит, что российские войска сейчас продвигаются с флангов — вместо прямого штурма Покровска.

Однако он утверждает, что в настоящее время россияне сосредоточены в основном на южном фланге, то есть на Кураховском направлении.

Российские войска атакуют украинские позиции небольшими группами и часто без бронетехники, говорят военные.

"Они посылают двух-трех человек, которые пытаются добраться до определенной точки на поле, — объясняет Цехоцкий. — Потом другие также пытаются добраться до этой точки. И когда у них там собирается 10-15 человек, то они пытаются атаковать нас".

Район Курахово сложен как для обороны, так и для наступления, поскольку он расположен на равнине, говорит Назар Войтенков из 33-й бригады ВСУ. "Мы постоянно обстреливаем поля. Россияне теряют здесь транспорт и людей", — рассказывает он.

По словам военного, его бригада успешно удерживает позиции на передовой.

Курахово связано с Покровском дорогами, по которым передвигаются войска и осуществляется снабжение линии фронта.

Если россияне возьмут Курахово, то далее могут пойти на север, чтобы атаковать Покровск с нового направления, говорит аналитик украинского OSINT-проекта DeepState Роман Погорелый.

Другая возможность заключается в том, что они могут атаковать с тыла украинские войска в Угледаре, добавляет он. Это город на южном участке линии фронта на Донбассе, который россияне пытались захватить с начала своего полномасштабного вторжения.

В начале осени армия РФ усилила натиск на Угледарском направлении, захватила населенные пункты к востоку и западу от города и сейчас близка к тому, чтобы ограничить пути снабжения украинского гарнизона.

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