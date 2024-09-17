У США нет объявлений о каких-либо изменениях политики относительно возможного разрешения Киеву наносить удары западным оружием глубоко по территории РФ.

В Вашингтоне не готовы объявить о каких-либо изменениях политики относительно возможного разрешения Киеву наносить удары западным оружием глубоко по территории РФ после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Об этом на брифинге для журналистов заявил в понедельник, 16 сентября, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"У меня нет объявлений об изменениях в нашей политике сегодня", - подчеркнул он. "Мы продолжим обсуждать с нашими украинскими партнерами наилучшие способы оказания им поддержки, чтобы они могли выиграть эту войну", - указал Миллер, добавив, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

"Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем оказать им поддержку наилучшим образом", - добавил глава пресс-службы. Он сослался на слова госсекретаря Энтони Блинкена, неоднократно повторявшего, что США готовы "адаптировать и корректировать эту политику по мере необходимости" - таким образом, чтобы это имело "стратегический смысл". При этом Миллер не ответил на вопрос, может ли политика по ударам в дальнейшем все же быть изменена. "У меня нет никаких объявлений сегодня" на этот счет, подчеркнул он.

Встреча Байдена со Стармером

Байден 13 сентября встретился со Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины. Разрешение Киеву бить по целямв глубине территории РФ западным оружием по итогам встречи озвучено не было.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", заявил он. Слова Путина опубликовал 12 сентября Telegram-канал "Кремль. Новости". Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Визит Блинкена в Киев

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве глава американской дипломатии Энтони Блинкен пообещал изложить суть дискуссий Байдену, а глава британского МИД - премьер-министру Великобритании.

Вооруженные силы Украины использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией.

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