Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала указ о лишении литовского гражданства Кястутиса Кветкуса, участвующего в боевых действиях в Украине на стороне российской армии. Об этом пишет LRT.

Закон о гражданстве Литвы прямо запрещает обладателям литовских паспортов служить в вооруженных силах третьих стран без разрешения литовских властей. По данным, имеющимся в распоряжении Департамента миграции и других государственных ведомств, Кветкус такое разрешение не получил.

Литовское законодательство допускает, что совершивший такое нарушение гражданин может бить лишен паспорта, даже если это решение властей сделает его лицом без гражданства. Впрочем, по неподтвержденным данным, у Кветкуса также есть паспорт РФ.

Как напоминает LRT, в июле литовец опубликовал в соцсетях видео в российской военной форме, а с прошлого года он размещает посты "исключительно из России". Литовская разведка предполагает, что Кветкус — не единственный гражданин Литвы, воюющий против Украины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !