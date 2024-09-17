Дождливая весна и начало лета не спасли Португалию от лесных пожаров — сезон начался позже обычного, но с удвоенной силой. В понедельник был открыт счет человеческим жертвам, и другие страны Европы отправились помогать Португалии бороться со стихией. Во вторник ситуация не улучшилась.
По официальным данным, в стране бушуют более 140 пожаров. Для их тушения задействованы 19 самолетов, вертолетов и дронов, почти 900 единиц наземной техники и около 3000 человек.
Главные очаги — на севере и в центре страны. В районе Авейру пылает особенно сильно. Из-за этих пожаров в понедельник закрыли шоссе между Порту и Лиссабоном.
Согласно последним данным властей, два человека погибли при борьбе с огнем, более десятка пострадали. Из нескольких деревень эвакуировано население.
Пожары не редкость в Португалии и Испании, однако ученые отмечают, что изменение климата делает их более масштабными и непредсказуемыми.
Прошлое лето в Европе выдалось самым жарким в истории, как и в целом на планете. Текущий год наверняка окажется самым тёплым за всю историю наблюдений, что сделает последнее десятилетие рекордно жарким и подтвердит тенденцию масштабного нагревания планеты, в котором виновато человечество.
Изменение климата раскачивает погодные "качели", что приводит к усилению масштабов и частоты природных катаклизмов. Пока в Португалии горят леса, центральную Европу затапливает.
"Мы срочно мобилизуем 8 пожарных самолетов, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Я благодарю Францию, Грецию, Италию и Испанию за то, как быстро они откликнулись. Вот она, европейская солидарность в ее лучшем проявлении".
На ближайшие дни синоптики обещают Португалии сохранение жаркой и сухой погоды. Пожары не утихнут, предупредили власти и ввели режим повышенной опасности на всей территории страны до конца дня 19 сентября, "учитывая прогноз погоды на ближайшие несколько дней, который указывает на значительно возрастающий риск лесных пожаров".