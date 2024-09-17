В российских провоенных Telegram-каналах появились фотографии предположительно украинского военнопленного, убитого под Покровском Донецкой области.

На снимках, которые начали распространяться вечером 16 сентября, на земле лежит тело предположительно украинского военного, а в его грудь воткнут меч с надписью "За Курск". На одном из фото на запястьях убитого видны следы скотча, которым, вероятно, у него были связаны руки. Пользователи соцсети X, геолоцировавшие фотографии, определили, что они сняты в Новогродовке Покровского района Донецкой области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном военном преступлении, совершенном российской армией, которая убила безоружного украинского военнопленного. Он написал, что обратился в ООН и Международный Красный крест в связи с убийством.

Донецкая областная прокуратура опубликовала заретушированную фотографию убитого и заявила о начале досудебного расследования в связи с нарушением законов и обычаев войны, совмещенным с умышленным убийством.

Лубинец не в первый раз обвиняет Россию в жестоких убийствах украинских военнопленных и нарушениях Женевской конвенции. В начале сентября CNN опубликовал два видео, снятых на линии фронта, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат ВСУ. Одно из них было снято под Покровском, второе — в Запорожской области. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал телеканалу, что с начала войны расследуется 28 подобных инцидентов, в которых погибли 62 украинских военных.

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