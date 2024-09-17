Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Во Франции продолжается судебный процесс над мужчиной, который накачивал жену наркотиками и приглашал других насиловать ее. Сегодня главный обвиняемый впервые давал показания в суде и признал свою вину, сообщает Русская служба Би-би-си.

71-летний Доминик Пелико смог явиться в уголовный суд департамента Воклюз только через две недели после начала процесса. Он не мог покинуть свою камеру из-за проблем со здоровьем, в зал заседаний он пришел, опираясь на трость, пишет BFMTV. Прежде, чем обратиться к обвиняемому, судья зачитал заключение врачей: физическое состояние Пелико позволяет принять участие в суде при определенных условиях — каждые 15-20 минут ему должен предоставляться отдых на такой же промежуток времени.

Доминик Пелико, электрик из городка Мазан на юго-востоке Франции, обвиняется в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве к насилию десятков людей. В течении девяти с лишним лет он давал своей жене Жизель Пелико сильнодействующие препараты, насиловал ее и приглашал других мужчин заниматься с ней сексом. Жена об этом не знала: о случившемся ей стало известно только из полицейского расследования.

"Я виновен в том, что сделал"

Обвиняемый начал выступление с рассказов о своем детстве. Доминик Пелико утверждает, что в возрасте 9 лет сам подвергся изнасилованию, а в 14 стал свидетелем такого же преступления. "Эту ношу тяжело нести, я держался 40 лет", — цитирует BFMTV слова обвиняемого. Между репликами он плакал.

Затем Пелико перешел к извинениям перед своей женой. "Я был очень счастлив с ней. Она была полной противоположностью моей матери, совершенно невыносимой женщины. У нас трое детей, внуки, я никогда их не трогал", — говорил он.

После этого взяла слово Жизель Пелико, которая захотела ответить на первую реплику своего бывшего мужа. "Мне тяжело это слышать. В течение 50 лет я жила с человеком и ни на секунду не могла предположить, что он способен на такие поступки. Я полностью доверяла этому человеку".

"Я виновен в том, что сделал. Я сожалею о том, что сделал, я прошу прощения, даже если этому нет прощения", — ответил Доминик Пелико.

50 обвиняемых

"Я насильник — такой же, как и многие, находящиеся в этом зале. Они всё знали. И пусть не говорят обратного". Как пишет Figaro, Доминик Пелико заявил, что мужчины, которых также обвиняют в изнасиловании его жены, прекрасно знали, что занимаются сексом с женщиной против ее согласия.

Полиция обнаружила на домашнем компьютере Пелико сотни фотографий и видео его жены. На них были запечатлены десятки разных эпизодов насилия над женщиной, находившейся в бессознательном состоянии. Кроме того, следователи нашли переписку Доминика Пелико, где тот договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены.

Судя по найденным файлам, в изнасилованиях принимали участие до 83 мужчин, 50 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду. По данным Figaro, самому младшему из обвиняемых 26 лет, самому старшему — 74. Это люди самых разных профессий — пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие. Один из них — респектабельный отец семейства.

35 человек из привлеченных к суду отрицают свою вину в изнасиловании. Они утверждают, что в их действиях не было никакого насилия: они якобы думали, что речь идет о "постановке", "сценарии", придуманном семейной парой для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Впрочем, никто них не отрицает, что не получал согласия на секс от самой женщины.

BBC Russian Главная

Взрывающиеся пейджеры ранили сотни членов «Хезболлы» в Ливане

Москвичу, участвовавшему в уличном опросе о войне, заменили принудительные работ...

Ожидаемая угроза: как возможность ударов западными ракетами заставила Россию пер...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь