Два года назад 22-летняя Махса Амини впала в кому и умерла после того, как иранская полиция задержала ее, обвинив в нарушении исламского дресс-кода. Теперь, после потрясшей Иран волны протестов, многие женщины продолжают игнорировать жесткие требования, которые власти страны предъявляют к их одежде, сообщает Русская служба Би-би-си.

Иранские власти все более активно пытаются контролировать, как одеваются женщины: на улицы вернулась полиция нравов, а для нарушительниц предусмотрены новые наказания.

"Сначала я очень осторожно и совсем немного закатывала рукава. Затем, постепенно, я застегивала все меньше пуговиц своего манто (традиционная верхняя одежда для женщин в Иране — Би-би-си). В итоге платок на шее стал просто бессмысленным куском ткани".

Роджин — одна из тех женщин, которые за последние пару лет перестали подчиняться строгому иранскому дресс-коду, несмотря на связанные с этим немалые риски. Отказ от ношения хиджаба (головного платка) на публике может закончиться штрафом или даже тюремным заключением. В социальных сетях женщины Ирана придумали термин "ежедневные акты сопротивления" для описания этой и других форм гражданского неповиновения.

36-летняя Роджин говорит, что страх перед наказанием, который женщины испытывали раньше, выветрился. В городе Санандадже в провинции Курдистан, где она живет, по ее словам, стало нормой видеть женщин и девушек без хиджаба: "Сейчас невозможно представить улицы без девушек с распущенными волосами".

Махса Амини умерла после того, как ее арестовала полиция нравов за то, что она якобы нарушила правила ношения хиджаба. Очевидцы сообщали, что видели, как ее избивали в полицейском фургоне. Власти отрицали, что девушка погибла от побоев, утверждая, что она внезапно умерла от сердечной недостаточности.

Но в марте миссия ООН, расследовавшая этот случай, заявила, что обнаружила следы травм на теле Амини, который появились, когда она находилась под стражей в полиции, и пришла к выводу, что она подверглась физическому насилию, которое привело к ее смерти.

Эта смерть вызвала широкое возмущение действиями полиции нравов и клерикального истеблишмента страны. И хотя протесты утихли после кровавой расправы с их участниками, для многих в Иране смерть Амини стала поворотным моментом.

Персидская служба Би-би-си поговорила с 18 женщинами по всей стране, чтобы понять, что изменилось с тех пор. Они считают, что возврата к нормам ношения одежды, существовавшим до смерти Амини, не произошло, но при этом рассказали о новых попытках властей обеспечить соблюдение правил, согласно которым женщины должны покрывать волосы хиджабом и носить длинную одежду свободного покроя, чтобы скрыть фигуру.

После паузы, вызванной беспорядками в связи с гибелью Амини, патрули полиции нравов в Иране в прошлом году вернулись на улицы. На дорогах и в общественном транспорте были установлены камеры наблюдения, способные распознать женщин, не носящих хиджаб.

Автомобили с женщинами-водителями или пассажирками с непокрытыми волосами теперь могут быть конфискованы. А в прошлом году, в годовщину смерти Амини, парламент Ирана принял вызвавший споры в обществе законопроект, предусматривающий увеличение тюремных сроков и штрафов для женщин и девушек, нарушающих дресс-код.

Тем, кто одет "неподобающим образом", теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Закон предполагалось протестировать в течение трех лет, хотя пока его реализация приостановлена из-за возражений со стороны Совета стражей исламской революции.

Многие из женщин, с которыми мы разговаривали, говорят, что планируют свои поездки так, чтобы избежать камер. Сара, 26-летняя жительница Махабада, говорит: "Иногда я езжу переулками, хотя это удлиняет путь, или опускаю солнцезащитный козырек в машине, чтобы скрыть лицо на улицах, где, как я знаю, есть камеры".

"Страх, который внушило нам правительство — что, если выйдешь на улицу без хиджаба, тебя арестуют, заставят подписать письменное обязательство больше не нарушать закон о хиджабе, оштрафуют или конфискуют машину, — усиливает давление патриархального общества на женщин, чтобы они носили хиджаб", — говорит она.

Новые меры усилили разногласия в обществе по поводу правил ношения одежды.

Одни мужчины продолжают проявлять солидарность с женщинами — например, помогают им избегать полиции нравов, а другие способствуют соблюдению правил.

Шади из Караджа считает, что за последний год разногласия вокруг ношения хиджаба усилились.

Она отмечает, что некоторые мужчины, которые раньше поддерживали женщин, теперь склонны критиковать их выбор одежды. Шади связывает это с возвращением полиции нравов, введением штрафов и угрозой закрытия предприятий, которые обслуживают женщин, нарушающих дресс-код.

В результате она выбирает наряды, которые позволяют ей сохранять свободу и не создавать проблем: "Чтобы избежать конфликтов, мне приходится накидывать на шею платок, хотя я не верю в хиджаб. Помимо предупреждений от полиции нравов, меня раздражает, когда обычные люди — таксисты, официанты в кафе или другие — напоминают мне об этом".

Сообщения о том, что женщин арестовывают, избивают и штрафуют за несоблюдение правил, вызывают беспокойство и разногласия в семьях, где женщины решили идти по выбранному ими пути, несмотря на опасности.

Роджин говорит: "Аресты и штрафы женщин затрагивают не только отдельных людей — это становится проблемой для всей семьи. Я знаю много случаев, когда семьи разными способами пытались убедить дочерей носить хиджаб вне дома".

Реза, 40-летний адвокат из Тегерана, говорит, что ему известно о том, что работники системы правосудия злоупотребляют личными данными женщин: "В некоторых случаях офис-менеджеры и работники суда берут номера телефонов женщин под предлогом оказания им помощи и продолжают флиртовать, пока дело не будет решено. Клиенты (женщины — Би-би-си), не имея выбора, часто чувствуют себя вынужденными подыгрывать им, чтобы добиться закрытия дела".

Как появился дресс-код

Строгий дресс-код в Иране был введен в начале 1980-х

Иран стал исламской республикой в результате революции 1979 года, когда была свергнута монархия и клерикалы под руководством аятоллы Хомейни взяли на себя политический контроль

Вскоре после прихода к власти Хомейни постановил, что все женщины должны носить чадру — независимо от религии или национальности, и ввел ряд ограничений на их свободу

Полиция нравов — официально известная как "Гашт-е Эршад" ("Патрули наставлений") — призвана, в частности, следить за тем, чтобы внешний вид женщин соответствовал представлениям властей о "правильной" одежде

Сотрудники полиции нравов имеют право останавливать женщин и оценивать, не слишком ли много у них видно волос, не слишком ли короткие или облегающие брюки или пальто они носят и не слишком ли много на них косметики

В 2014 году иранские женщины начали делиться фотографиями и видео, на которых они публично нарушают законы о хиджабе, в рамках онлайн-кампании протеста под названием "Моя незаметная свобода". С тех пор эта кампания вдохновила другие движения, в том числе "Белые среды" и "Девушки с улицы Революции"

Давление властей и отношение к переменам различаются в разных частях Ирана. Однако даже в более консервативных районах наблюдается изменение отношения.

Саназ из Мешхеда, города, известного как место религиозного паломничества, говорит, что раньше правило ношения хиджаба было "очень строгим", но с 2022 года девушки постепенно начали выходить на улицу без него. "Конечно, в разных районах по-разному. На таких улицах, как Вакилабад, Ахмадабад и Хашемиех, женщины более свободны, но в таких районах, как вокруг святыни и бульвар Фердоуси, из-за религиозной обстановки меньше женщин ходят без хиджабов", — говорит она.

Несмотря на то, что в Мешхеде некоторые женщины стали смелее, в городе нет патрулей полиции нравов, в роли блюстителей правил выступают некоторые местные жители, говорит Саназ.

И несмотря на значительный риск, которому женщины подвергаются, те из них, с которыми беседовала Би-би-си, настаивают, что будут продолжать игнорировать дресс-код.

"Вкусив определенную степень свободы в этой стране, я буду делать так и впредь", — говорит Шади.

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