Сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались, сообщают информагентства.

На кадрах с камер наружного наблюдения видны многочисленные взрывы, на одном из роликов взрыв происходит в кармане у человека, который находится в торговом центре.

Власти Ливана подтвердили, что в результате взрывов погибли девять человек и почти 2750 получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии.

"Хезболла" сообщила о гибели двух своих боевиков и восьмилетней девочки. По данным агентства AFP, она была дочерью одного из членов организации.

Среди раненых — боевики "Хезболлы" и медики, а также посол Ирана в Ливане. По данным иранского телевидения, его жизни ничего не угрожает и полученные им ранения были легкими.

Государственное информагентство Ливана сообщает, что в числе прочего взрывы прозвучали в южном районе столицы Бейрута, который считается оплотом "Хезболлы", а также в нескольких других регионах страны.

Известно также, что несколько пейджеров взорвались в соседней с Ливаном Сирии. В сирийской столице Дамаске и окрестностях города ранения получили 14 человек, о гражданстве которых не сообщается, передает независимая мониторинговая группа "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Неназванный представитель "Хезболлы" сказал Reuters, что речь идет о "крупнейшем провале служб безопасности" организации за последнее время.

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, который ссылается на неназванного экс-сотрудника британской армии, в пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов боевого сильнодействующего взрывчатого вещества. Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали.

Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.

По оценкам нашего корреспондента, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по "Хезболле".

Анализ: зачем "Хезболле" пейджеры и какими могут быть последствия взрывов

Пол Адамс, дипломатический обозреватель Би-би-си

Трудно придумать удар, более рассчитанный на то, чтобы посеять страх и смятение.

"Хезболла" очень зависит от пейджеров для коммуникации между различными соединениями организации.

От мобильных телефонов давно решили отказаться как от слишком уязвимых, что продемонстрировало еще в 1996 году убийство спецслужбами Израиля главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша при помощи бомбы, заложенной в мобильный телефон.

В этот раз члены "Хезболлы" гибли в супермаркетах, на улицах, в машинах, в домах и даже в парикмахерских.

Сообщения о происшествиях поступали со всего Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, и даже из соседней Сирии.

Хотя взрывы были небольшими, некоторые привели к смертельным травмам.

В то время, когда "Хезболла" и Израиль находятся в состоянии вялотекущей войны, это нападение подорвет человеческие ресурсы, систему связи и, собственно, моральный дух "Хезболлы".

Израиль пока не комментировал происходящее, но мало сомнений в том, что это проведенная им операция.

Является ли она прелюдией к более крупной атаке? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера сказал спецпредставителю США Амосу Хохштейну, что Израиль "сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности".

На ливанско-израильской границе пока нет признаков сосредоточения войск и бронетехники, необходимого для крупного военного вторжения на юг Ливана, но сегодняшние взрывы представляют собой очередную эскалацию.

Трудно представить, что "Хезболла" не почувствует себя вынужденной ответить на них каким-то образом.

"Хезболла" обвиняет Израиль

Reuters передает, что взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

Источники в ливанских службах безопасности сообщили Би-би-си, что пейджеры, которые члены "Хезболлы" используют для связи, были взломаны израильскими спецслужбами.

В своем официальном сообщении "Хезболла" заявила, что расследует причины взрывов и возлагает ответственность на Израиль.

Власти Израиля пока не комментировали информацию о взрывах пейджеров.

Вместе с тем, эти события происходят всего через несколько часов после заседания израильского правительства, где перед военными была поставлена задача обеспечить безопасное возвращение около 60 тыс. израильтян в северные районы страны.

Израиль неоднократно угрожал начать военную операцию, чтобы изгнать "Хезболлу" из приграничных районов Ливана и прекратить постоянные обстрелы со стороны группировки.

После 7 октября, когда группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля, а израильская армия начала операцию в секторе Газа, на границе с Ливаном почти ежедневно проходят перестрелки с "Хезболлой".

И "Хезболла", и ХАМАС опираются на поддержку Ирана; Израиль и страны Запада считают обе группировки террористическими.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !