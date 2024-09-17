Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал вторую за последние два месяца попытку покушения на его жизнь, произошедшую в минувшее воскресенье во Флориде, где он играл в гольф, сообщает Русская служба Би-би-си.

Выступая в прямом эфире в X (бывший твиттер), кандидат в президенты от Республиканской партии рассказал, как он и его приятель Стив Виткофф "услышали выстрелы в воздух, наверное, четыре или пять".

Агенты, которые находились рядом с Трампом, "сразу поняли, что это пули, и схватили меня", вспоминал он.

"Мы сели в гольф-карты и поехали довольно быстро. Я был с агентом, он проделал фантастическую работу", — сказал Дональд Трамп.

В комментарии Washington Post экс-президент США заявил, что этот инцидент и покушение на его жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля не повлияли на него.

"Люди часто задают мне этот вопрос, я стараюсь не думать об этом", — заявил он.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заметил в кустах ствол оружия и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает. Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе.

По словам представителей Секретной службы, подозреваемый — 58-летний житель Гавайев Райан Уэсли Раут, не стрелял.

В понедельник Раут ненадолго появился в суде Флориды, где ему предъявили обвинения в хранении оружия. ФБР и власти штата Флорида продолжают расследование.

Во вторник Дональд Трамп выступит в городе Флинт, штат Мичиган — впервые после воскресного покушения. Мичиган — один из ключевых штатов в гонке за пост главы государства, голоса местных избирателей помогут решить исход выборов.

По словам источника агентства Reuters, новое покушение не повлияет на график предвыборной кампании Трампа.

В редком проявлении политического единства Трамп похвалил президента Джо Байдена за "очень приятный" телефонный звонок после покушения. Белый дом сообщил, что Байден испытал облегчение, удостоверившись, что Трамп находится в безопасности.

Дональд Трамп попытался свалить вину за очевидное покушение на "подстрекательские высказывания" политических соперников-демократов.

Власти пока не раскрыли возможный мотив действий Райана Раута, у которого были проблемы с законом и специфические политические взгляды.

Воскресное покушение стало вторым за последние несколько недель. 13 июля Трамп чудом увернулся от пули, выступая на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. 20-летний нападавший был убит на месте, один участник митинга погиб.

Этот инцидент привел к отставке директора Службы безопасности Кимберли Читл и усилению охраны Трампа.

В интервью газете Washington Post Дональд Трамп заявил, что во время второго покушения агенты использовали другой подход, на этот раз решив эвакуировать его из района с помощью "довольно быстрых гольф-картов", а не набрасываясь на него со всех сторон, чтобы защитить.

Второе покушение вызвало новые вопросы по поводу того, достаточно ли защиты обеспечено экс-президенту. Байден признал, что агентству "нужна дополнительная помощь".

На пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что у Трампа был "высочайший уровень защиты" и что план агентства сработал как положено.

Он также добавил, что поездка экс-президента на поле для гольфа не входила в его публичное расписание.

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