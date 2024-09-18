Возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительным данным, стрельба произошла, когда в офис компании пытался попасть Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. "Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка", — пишет Telegram-канал Mash.

Владислав Бакальчук пояснил, что в офисе должны были пройти переговоры по финансированию строительства новых складов Wildberries. "Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег", — рассказал он.

Позднее ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировала и Татьяна Бакальчук. Она назвала случившееся "рейдерским захватом, вернее, его неудачной попыткой". "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", — добавила бизнесвумен.

Бакальчук сообщила о трех раненых в результате инцидента. Близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash уточняет, что это сотрудники полиции. На место прибыли несколько бригад скорой помощи. Государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что около 10 человек были задержаны.

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов России, его оборот в прошлом году составил более 5 млрд евро. Компания основана супругами Бакальчуками в 2004 году.

В июне Wildberries объявила о планах по слиянию с куда менее крупным оператором наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук утверждал, что его жена "связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес". Позднее Татьяна Бакальчук заявила, что реорганизация была согласована с ее мужем, который не принимает участия в управлении маркетплейсом и владеет всего 1% бизнеса. 30 июля бизнесвумен сообщила о начале бракоразводного процесса.

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