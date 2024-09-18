В Ливане 18 сентября произошла серия взрывов телекоммуникационных устройств, используемых боевиками "Хизбаллы", пишет BBC News, цитирует "Медуза".

Местные пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Бейруте, а также на юге Ливана.

Один из взрывов произошел на похоронах четырех человек, погибших накануне при взрывах пейджеров бойцов "Хизбаллы".

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что взрываются переносные рации. По данным собеседника агентства, они были закуплены "Хизбаллой" пять месяцев назад — примерно тогда же, когда и взорвавшиеся накануне пейджеры.

По данным Reuters, пострадали "сотни" человек. Agence France-Presse со ссылкой на данные ливанских СМИ пишет о трех погибших.

В результате взрывов пейджеров бойцов "Хизбаллы" 18 сентября погибли 12 человек, в том числе двое детей. Ранения получили около трех тысяч человек.

"Хизбалла" возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить за эту акцию. Израиль официально не комментировал произошедшее. Издание Axios со ссылкой на источники написало, что операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и что США не были о ней осведомлены.

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