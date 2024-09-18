Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна перебрасывает новые силы к своей северной границе с Ливаном, где начинается "новый этап войны". "Он требует от нас мужества, решимости и настойчивости", - сказал министр в среду, 18 сентября, выступая на базе израильских ВВС.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день пообещал, что вернет эвакуированных жителей севера страны в свои дома. В своем видеообращении он не привел подробностей плана по возвращению людей домой, а также не упомянул недавние взрывы устройств связи у членов ливанской террористической организации "Хезболлах".

Взрывы пейджеров и раций у "Хезболлах" в Ливане

В течение двух дней по всему Ливану происходят массовые взрывы пейджеров, раций и радиостанций, которыми пользуются бойцы "Хезболлах". Всего, по данным Министерства здравоохранения страны, от взрывов гаджетов погибли не менее 26 человек. Больше 3500 получили ранения.

В среду, 18 сентября, один из взрывов прозвучал на похоронах погибшего накануне боевика "Хезболлах". Днем ранее в результате детонации пейджера пострадал посол Ирана в Ливане. Как пишет газета The New York Times, он лишился глаза.

Официальный Бейрут и представители движения "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы пообещали, что государство понесет "заслуженное наказание" за содеянное. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

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