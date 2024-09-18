Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 17-18 сентября объявила о снижении базовой ставки.

Ставка была понижена на 50 базисных пунктов — с уровня 5,25-5,5% до 4,75-5%. Этого решения ожидали большинство аналитиков.

Регулятор анонсировал, что снижение ставок будет продолжено: ФРС заявила, что к концу 2024 года ожидает ставку на уровне 4,4%, к концу 2025-го — на уровне 3,4%.

В последний раз ФРС снижала базовую ставку в 2020 году, чтобы сдержать падение экономики на фоне начавшейся пандемии коронавируса. На фоне последовавшей за пандемией рекордной инфляции ФРС в 2022 году начала цикл повышения ставок.

На уровне 5,25-5,5% ставка сохранялась с июля 2023 года. Это было максимальным значением за более чем 20 лет.

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