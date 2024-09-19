Европарламент призвал страны ЕС немедленно снять ограничения на применение Украиной западных систем вооружений по законным военным целям на территории России. Депутаты убеждены, что эти ограничения не позволяют Украине в полной мере осуществлять свое право на самооборону и делают страну уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру.

Это один из пунктов резолюции о продолжающейся финансовой и военной поддержке Украины со стороны государств ЕС, принятой сегодня в Страсбурге. Ее поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 человека воздержались.

Евродепутаты также призвали страны Евросоюза ускорить поставки оружия Украине, в частности современных систем ПВО, а также других вооружений и боеприпасов, о которых просит Киев, включая ракеты Taurus.

Кроме того, Европарламент считает необходимым расширить политику санкций против РФ и Беларуси, а также стран и организаций, предоставляющих российскому военно-промышленному комплексу технологии и оборудование двойного назначения. Например, усилить санкции в отношении Ирана и Северной Кореи ввиду военной поддержки ими агрессивной войны России против Украины, а также включить в санкционный список ЕС дополнительные китайские юридические и физические лица за поддержку российского военного сектора.

Депутаты просят объявить полное эмбарго на российский сжиженный природный газ, ввести санкции против "Газпрома" и российских нефтяных компаний, лишить суда, экспортирующие российский СПГ, доступа к портам и западным морским службам, а также принять целевые ограничительные меры против морских судов, которые Россия использует для обхода санкций на экспорт нефти и газа и для обслуживания ее энергетических проектов в Арктике.

Резолюция настаивает и на ограничительных мерах против российского ядерного сектора, включая целевые санкции против виновных в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Европарламентарии призывают ЕС ввести эмбарго на российское зерно, удобрения, а также сырье, включая газ и нефть, алюминий, стальную продукцию, уран, титан, никель, древесину и изделия из нее.

Депутаты выступают за значительное увеличение гуманитарной помощи ЕС Украине в текущем и следующем году и отмечают, что потребность в гуманитарной поддержке, вероятно, сохранится в течение многих лет, в связи с чем Евросоюз должен быть готов удовлетворить эти потребности с помощью долгосрочного планирования и адекватных средств.

Еврокомиссию просят оперативно предложить долгосрочную финансовую помощь для восстановления Украины в сотрудничестве со странами-партнерами, а все страны ЕС — увеличить финансирование Украины и воздержаться от сокращения взносов. Вместе с партнерами Евросоюзу следует создать надежный правовой режим для конфискации замороженных российских государственных активов, считает Европарламент.

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