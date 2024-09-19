Европейский парламент принял резолюцию о тяжелом положении политзаключенных в Беларуси, потребовав от Минска немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц. Резолюция была принята 549 голосами "за" при 21 "против" и 37 воздержавшихся.

Евродепутаты крайне обеспокоены положением многих узников режима в Беларуси, в том числе Марии Колесниковой, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Алеся Беляцкого, Максима Знака, Виктора Бабарики, Игоря Лосика, Полины Шаренды-Панасюк, Павла Северинца и всех тех, кто месяцами или годами содержится под стражей без связи с внешним миром, имеет серьезные проблемы со здоровьем, как Мария Колесникова и Андрей Почобут, и подвергается изоляции, жестокому обращению и пыткам.

Документ призывает белорусские власти предоставлять информацию о положении политических узников, оказывать им необходимую медицинскую помощь и обеспечить к ним доступ адвокатов, членов семей и Международного комитета Красного Креста.

Депутаты призывают к новым санкциям

Европарламент просит ЕС и его страны расширить и усилить санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси, а также добиваться привлечения режима Александра Лукашенко к ответственности за совершенные им преступления, применяя принцип универсальной юрисдикции.

Кроме того, евродепутаты призывают Евросоюз и входящие в него государства поддержать политзаключенных и их семьи, при любой возможности требуя их немедленного освобождения, вызывая послов режима, чтобы запросить доказательства их состояния и местонахождения, упрощая процедуры получения виз и временных удостоверений личности для тех, кто бежит из Беларуси, и предоставляя реабилитационную, практическую и финансовую поддержку.

Обладающую статусом кандидата на вступление в Евросоюз Сербию Европарламент просит воздержаться от экстрадиции белорусского журналиста Андрея Гнёта, а ЕС и государства-члены - следить за его делом.

"Мы должны извиниться перед вами, белорусы"

В ходе дебатов на эту тему, прошедших накануне вечером, один из авторов резолюции нидерландец Тейс Рётен призвал ввести против Беларуси санкции, аналогичные ограничительным мерам ЕС в отношении России, и продолжать изолировать "крайне безжалостный репрессивный диктаторский режим Лукашенко".

По словам другого автора документа, немецкого депутата Сергея Лагодинского (Sergey Lagodinskiy), одна из причин принятия этой резолюции - судьба Марии Колесниковой. "Никто не знает о ее положении. Скорее всего, она больна, но, возможно, еще жива - скорее всего, но не наверняка", - сказал он.

Лагодинский попросил у белорусов прощения. "Мы, западные страны, должны извиниться перед вами, дорогие белорусы. Я знаю, как больно было видеть, что во время недавнего обмена пленными, в котором участвовал белорусский диктатор, ни один белорусский демократ не был освобожден, - констатировал он. - Это, откровенно говоря, большая ошибка, наша ошибка, и эта ошибка должна быть исправлена путем удвоения усилий по освобождению белорусских заключенных в будущем".

Упростить получение документов для белорусов в Европе

Немецкий депутат также призвал приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить потребности белорусской политической диаспоры: "Сделать возможным и безопасным их пребывание здесь и получение документов, временных паспортов для тех, кому их собственная страна отказывает в паспорте".

К его призывам от имени группы "зеленых" присоединилась чешка Маркета Грегорова: "Мы могли бы упростить процесс получения визы и вида на жительство для людей, спасающихся от политического преследования в Беларуси, - а те страны, которые вообще перестали выдавать визы, может, одумаетесь? Мы также могли бы реально применять санкции в тех областях, которые вредят Лукашенко и его приближенным".

Путь к будущей Беларуси

Нынешняя тактика белорусского режима по освобождению некоторых политзаключенных не должна вводить в заблуждение Евросоюз, подчеркнул литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс. "Они могут быть снова арестованы. В стране, контролируемой Лукашенко, ничего не изменилось, - отметил он. - Мы должны твердо требовать освобождения всех политических заключенных, многие из которых находятся в очень плохом состоянии здоровья. Пока репрессии и лояльный диктатору КГБ используются для поддержания власти, мы не можем прекратить усиливать давление на Минск".

Поэтому, с его точки зрения, Евросоюз должен выступать с единой позиции, решительно усиливать давление с помощью санкций и поддерживать демократические силы Беларуси: "Это наш путь к другой будущей Беларуси".

Присутствовавшая на дебатах представительница Еврокомиссии Стелла Кириакидис заявила, что Брюссель готов продолжать вводить санкции против ответственных за правонарушения в Беларуси: судей, прокуроров, начальников колоний и сотрудников служб безопасности режима. "ЕС возглавлял и будет возглавлять усилия по поддержке политзаключенных и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека, - сказала она. - Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение народом Беларуси, его исключительным мужеством и достоинством. Мы используем любую возможность, чтобы донести до белорусского народа нашу поддержку его стремления к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной и процветающей Европы".

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