Выборы в США-2024: что говорят опросы

Избиратели в США придут на избирательные участки 5 ноября, чтобы выбрать следующего президента. Изначально выборы должны были стать матчем-реваншем между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом, уже боровшимся за пост президента в 2020 году. Но в июле ситуация изменилась: Байден вышел из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

По мере приближения дня выборов мы следим за опросами и показываем, как кампания повлияет на гонку за Белый дом.

Кто лидирует в национальных опросах?

В среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах, как показано на диаграмме ниже (последние данные округлены до ближайшего целого числа).

Судя по опросам, президент Байден в течение нескольких месяцев до его решения выйти из гонки отставал от бывшего президента Трампа. В то время кандидатуру Харрис всерьез не рассматривали, но предполагали, что у нее дела пойдут не лучше.

Но после ее номинации ситуация изменилась, и опросы показали небольшое преимущество Харрис над своим соперником; оно сохраняется и по сей день.

10 сентября оба кандидата встретились на теледебатах в Пенсильвании, которые посмотрели более 67 миллионов человек. Несколько экспресс-опросов, опубликованных сразу после дебатов, показали, что, по мнению большинства зрителей, Харрис выступила лучше.

Большинство общенациональных опросов, проведенных с тех пор, показывают, что Харрис немного улучшила свои позиции, и хотя ее средний показатель не сильно изменился, ее преимущество немного увеличилось — с 2,5 процентных пункта в день дебатов до 2,9 пункта неделю спустя.

Это незначительное увеличение произошло в основном за счет снижения показателей Трампа. Перед дебатами его средний показатель рос, но за неделю после них снизился на полпроцента.

Эти небольшие изменения можно увидеть на диаграмме опросов ниже: линии показывают, как изменились средние показатели, а точки — результаты отдельных опросов для каждого кандидата.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Это связано с тем, что в США применяется система коллегии выборщиков, при которой каждый штат получает количество голосов, примерно соответствующее численности его населения. Всего на кону 538 голосов выборщиков, поэтому для победы кандидату необходимо набрать 270.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих "колеблющихся" штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Кто побеждает в колеблющихся штатах?

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.

Последние опросы показывают, что в нескольких штатах двух кандидатов разделяет один или менее одного процентного пункта. В том числе — в Пенсильвании, которая является ключевым штатом.

Когда-то Пенсильвания, Мичиган и Висконсин были оплотом демократов, однако в 2016 году они голосовали за Трампа. В 2020 году Байдену удалось добиться здесь победы, и если Харрис сумеет повторить его успех, ее победа станет ближе.

Пока что Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов: в Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (причем в двух последних — на 2% и 3% соответственно). В Северной Каролине, Джорджии и Аризоне у бывшего президента преимущество менее чем в один процентный пункт.

Как создаются эти средние показатели?

Цифры, на которые мы опирались, взяты с сайта анализа опросов "538", который является частью американской новостной сети ABC News.

Для их создания "538" собирает данные отдельных опросов, проведенных множеством социологических компаний как в национальном масштабе, так и в отдельных штатах.

"538" включает в свою статистику только те опросы, которые соответствуют определенным критериям. Например, их авторы предоставляют четкую информацию о том, сколько людей они опросили, когда был проведен опрос и как он проводился (телефонные звонки, текстовые сообщения, онлайн и т. д.).

Подробнее о методологии "538" можно прочитать здесь (на англ. языке).

Можно ли доверять опросам?

На данный момент опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп находятся в пределах пары процентных пунктов друг от друга как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах — а когда показатели столь близки, очень сложно предсказать победителя.

Опросы недооценили поддержку Трампа как в 2016, так и в 2020 году.

Компании, проводящие опросы, будут пытаться решить эту проблему различными способами, в том числе опрашивая именно те категории населения, которые придут на выборы.

Однако эти корректировки не дают стопроцентной гарантии достоверности результатов, поскольку о том, кто именно придет на участки 5 ноября, мы узнаем только в этот день.

Пока же социологи могут лишь делать более или менее обоснованные прогнозы.

Хотя день выборов наступит только в ноябре, в некоторых ключевых штатах, в том числе в важнейшей Пенсильвании, досрочное голосование начнется уже в сентябре.

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