В Грузии задержан подозреваемый в резонансном и жестоком убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. 37-летняя модель и одна из самых известных трансгендерных женщин в Грузии была найдена мертвой в собственной квартире в Тбилиси 18 сентября.

Полиция задержала 26-летнего подозреваемого в убийстве по "горячим следам". Следствие считает, что задержанный на почве спора нанес Абрамидзе множество ножевых ранений в ее квартире, после чего скрылся с места преступления.

Полиция называет задержанного по инициалам: Б.Дж., при этом многие грузинские и иностранные издания уже раскрыли его полное имя и сообщили, что он работал охранником в одном из тбилисских баров.

Абрамидзе умерла от полученных ран на месте. В качестве вещественного доказательства, согласно МВД, было изъято орудие преступления — нож.

Следствие ведется по статье об умышленном убийстве по гендерному признаку и с особой жестокостью. Статья предусматривает от 16 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

Грузинские телеканалы распространили кадры с камер наблюдения у подъезда Абрамидзе, на которых предположительно задержанный мужчина ждет лифт, а через некоторое время сбегает по лестнице.

Знакомые Абрамидзе рассказали журналистам, что она не раз подвергалась насилию и угрозам со стороны Б.Дж. Сам он, по словам его адвоката, пользуется правом хранить молчание и пока не давал показаний.

По предварительным данным, официальное обвинение задержанному будет предъявлено в пятницу.

"Кампания ненависти"

Убийство Абрамидзе, которая участвовала во многих телевизионных шоу и не скрывала свою гендерную идентичность, вызвало широкий резонанс в Грузии.

"Ужасное убийство! Отрицание человечности! Может, хоть это отрезвит наше общество… погрязшее в ненависти, ненависть, которая дает врагу возможность для любых манипуляций, которая ослабляет и разделяет нас. Может, хотя бы смерть этой красивой молодой женщины нас очеловечит и охристианит… Пусть эта трагедия не будет напрасной!" — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook.

Убийство произошло на фоне предвыборной кампании, которую правящая партия "Грузинская мечта" проводит под лозунгом "борьбы с ЛГБТ-пропагандой" и защиты семейных ценностей, и через день после принятия парламентом ограничивающего права ЛГБТ-людей законодательства.

В четверг вечером у здания парламента в Тбилиси прошла молчаливая акция, посвященная памяти Абрамидзе. Люди приносили цветы и зажигали свечи у фотографии Абрамидзе. Здесь активисты развернули плакаты в протест принятому парламентом "фашистскому законодательству".

"Этот закон, который принят — это поощрение и зеленый свет и поощрение для насильников… Авторитарные государства, мы знаем из истории, всегда выбирали "козла отпущения", для того, чтобы обвинить во всех проблемах. Так начиналось и в нацистской Германии и во многих странах. В Грузии то, что мы видим, это пример российского фашизма, потому что это то, что Путин узаконил в России и из-за чего в России последнее десятилетие квир-люди подвергаются насилию и бегут из страны", — сказала Би-би-си директор Tbilisi Pride Тамар Джакели.

По словам собравшихся на акции, убийство Абрамидзе — это особенно тревожный сигнал для трансгендерных женщин в Грузии, которые и так не чувствовали себя в безопасности.

"Это не просто убийство одной красивой, сильной и реализовавшей себя женщины. Убийство любой трансгендерной женщины — это тревожный сигнал, но она была самой защищенной из трансгендерных женщин — финансово, связями. Мы и так не чувствуем себя в безопасности, а тем более когда вот такого человека так убивают", — говорит участница акции Ната Таликишвили.

По ее словам, в последнее время агрессия в отношении трансгендерных людей в Грузии выросла, и ей самой за последние недели несколько раз пришлось защищаться на улице.

Абрамидзе, которую она знала лично, она вспоминает как целеустремленного и очень организованного человека.

"Она была очень теплым и необыкновенно красивым человеком. Когда она шла по улице, она была похожа на красивую порхающую бабочку", — вспоминает Таликишвили.

Часть правозащитных и квир-организаций считает произошедшее следствием гомофобной риторики и политики нынешних властей. Грузинское ЛГБТ-сообщество не раз становилось мишенью для нападений ультраправых групп, заявляя при этом о лояльном отношении к ним властей. Но в последнее время, по словам правозащитников, гомофобная риторика усилилась со стороны самих представителей властей.

"Политическая гомо/би/трансфобия стала официальным дискурсом и идеологией властей, что наиболее ярко продемонстрировано вчера в принятии фашистского анти-ЛГБТ законодательства. Очевидно, что политика ненависти приводит к серьезным последствиям — угнетению, маргинализации и насилию в отношении ЛГБТКИ. Дело об убийстве Кесарии Абрамидзе невозможно воспринимать без этого тяжелого общего контекста", — заявили в неправительственной организации "Центр социальной справедливости".

В организации Tbilisi Pride, которая не раз становилась мишенью гомофобных групп отметили, что отягчающее обстоятельство убийства связано как с фемицидом, так и с трансфобией.

"Если бы не ненависть, которую государство сначала поощрило, а затем узаконило, Кесария прожила бы еще долго […] Сегодня жизнь нашего сообщества в Грузии проходит от трагедии к трагедии, в страхе перед тем, кого нам придется оплакивать следующим, или не окажемся ли мы следующими. Системно порождаемая ненависть ни к чему не приводит и всегда приводит к насилию, оставляя свой след на наших телах", — говорится в заявлении, распространенном в связью с убийством Абрамидзе.

В организации призвали МВД подключить независимых экспертов и представителей стран-партнеров для проведения эффективного расследования и предотвращения подобных преступлений ненависти в будущем.

Закон об ЛГБТ

Соболезнование близким Абрамидзе на своей странице в фейсбуке выразила вице-спикер парламента и председатель постоянного парламентского совета по гендерному равенству Нино Цилосани.

Она предположила, что Абрамидзе не раз становилась жертвой насилия со стороны своего партнера. Пост Цилосани вызвал у части пользователей негодование, так как она была в числе 84 депутатов проголосовавших за гомофобный пакет законодательных изменений. Большая часть оппозиции в рассмотрении пакета и голосовании не участвовала.

Законопроект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и изменения в еще 18 действующих законах вводят ряд запретов для квир-людей. Под запрет среди прочего попадают хирургические операции и другие медицинские манипуляции, способствующие трансгендерному переходу.

Кроме этого, запрещается рекламировать, вносить в образовательные программы или распространять в учебных заведениях и эфирах информацию, которая направлена на "популяризацию" трансгендерности и однополых отношений.

С этой же целью запрещено проводить публичные собрания — то есть митинги и шествия.

Более тридцати грузинских гражданских организаций призвали президента Грузии наложить вето на этот пакет, назвав его узакониванием ненависти, цензуры и дискриминации.

В ЕС также призвали власти полностью пересмотреть этот пакет, отметив, что он подрывает фундаментальные права и приведет к дискриминации и стигматизации части населения Грузии.

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