В пятницу Вильнюсский окружной суд признал юриста из Вильнюса Мантаса Даниелюса виновным в шпионаже в пользу Беларуси.

"Рассмотрев дело суд решил признать господина Даниелюса виновным по второму разделу 119 статьи Уголовного Кодекса, и избрал ему наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сообщила Раса Паужайте - судья, рассматривавшая дело,

На заседании суда присутствовал сам Даниелюс, который назвал дело посягательством на свободу слова.

"Добрый день, свободная пресса!" - поприветствовал подсудимый журналистов перед оглашением приговора.

Как сообщила прокуратура, досудебное расследование по делу о шпионаже началось в конце сентября 2022 года.

По версии следствия, с января 2022 года Даниелюс выполнял задания гражданки Беларуси, сотрудничающей с разведывательной организацией этой страны, собирал и передавал интересующую ее информацию.

Предполагается, что под видом волонтерской деятельности Даниелюс общался с действующими в Литве организациями, объединяющими демократическую оппозицию, лицами, переехавшими в Литву после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента Беларуси во избежание ареста, тюремного заключения или другое преследования.

По данным следствия, Даниелюс посещал помещения белорусских оппозиционных организаций, участвовал в мероприятиях, собирал и передавал информацию об их деятельности, реализуемых проектах, источниках финансирования, лицах, принадлежащих к организациям, и их собраниях.

Гражданина Литвы обвиняют не только в сборе и возможной передаче информации о действующих в Литве белорусских оппозиционных организациях, но и о белорусском полку Константинаса Калинаускаса в Украине.

Белорусскую разведку заинтересовали действующие в Литве белорусские оппозиционные организации, ведущая политическую деятельность в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Представители действующих здесь белорусских организаций проинформировали литовские правоохранительные органы о подозрительной деятельности Даниеляуса.

Даниелюс ранее неоднократно был судим за фальсификацию документов, мошенничество, фальсификацию бухгалтерского учета и другие преступления.

В июне суд огласил девятый приговор жителю Вильнюса с юридическим образованием, которым он был приговорен к условному сроку за изготовление поддельных документов и их использование. Это дело не связано с делом о шпионаже, оно касалось эпизодов изготовления фальшивых документов, связанных с управлением компаниями и передачей управления ими.

В начале февраля, еще будучи на свободе, Даниелюс заявил BNS, что представители белорусских организаций сами пригласили его и даже якобы обещали найти жену.

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