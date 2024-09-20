Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные нанесли "точечный" удар по столице Ливана Бейруту. ЦАХАЛ не уточнил детали и информацию о последствиях удара, пообещав опубликовать их позже.

"На данный момент никаких изменений в рекомендациях командования тыла не произошло. Мы обновим информацию о любых изменениях", — также говорится в сообщении, цитирует "Медуза".

The Times of Israel и "Едиот ахронот" со ссылкой на источники сообщают, что целью атаки был Ибрагим Акиль — член Совета джихада, высшего органа военного руководства "Хизбаллы", возглавлявший военные операции ливанского движения.

По данным The Times of Israel, удар пришелся по зданию в южном пригороде Бейрута Дахии, который считается оплотом "Хизбаллы". Собеседник издания, близкий к ливанскому движению, утверждает, что Акиль был убит. Израильские военные его смерть пока не подтверждали.

Ливанские СМИ опубликовали видео с последствиями удара. Минздрав Ливана заявил, что в результате атаки три человека погибли, еще 17 ранены.

Сегодняшний удар Израиля по Бейруту стал третьим с начала войны на Ближнем Востоке.

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