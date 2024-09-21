Исследовательский проект "Хроники" и исследовательская группа Extreme Scan провели среди россиян опрос на тему их отношения к войне в Украине. Он был приурочен к двухлетию с начала мобилизации в России, сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в телефонном опросе, который проводился с 10 по 17 сентября, приняли участие 800 респондентов старше 18 лет. Выборка была случайная.

По данным исследователей, 49% опрошенных поддержали бы вывод российских войск из Украины и начало мирных переговоров без достижения военных целей, которые поставили власти страны. Против такого решения выступили 33% опрошенных. 63% участников опроса высказались за то, чтобы в ближайший год между Россией и Украиной был заключён мирный договор со взаимными уступками.

32% опрошенных заявили о готовности участвовать в войне по приказу Минобороны, о своей неготовности принимать участие в боевых действиях заявили 30%. За новую волну мобилизации выступили бы 29% опрошенных.

Исследователи отмечают, что количество людей, выступающих за вывод российских войск и перемирие без достижения целей войны, увеличилось на 9% по сравнению с данными на февраль 2023 года. Тогда за такую инициативу высказалось 40% опрошенных.

Респондентам также задавали вопрос о том, важнее ли вытеснить украинскую армию из Курской области или захватить новые территории в Донбассе. 53% опрошенных выступили за вытеснение ВСУ из-под Курска, 15% – за захват территорий в Донецкой области.

Extreme Scan также дополнительно провели телефонный опрос, в котором участвовало 5500 человек старше 18 лет. Их спросили о том, готовы ли окружающие их мужчины идти на войну в случае мобилизации. 23% заявили, что готовы, 38% опрошенных утверждают, что не готовы, ещё 19% считают, что 50 на 50. Вероятность новой мобилизации 57% участников опроса оценивают как высокую, а 28% считают, что такая вероятность низкая. 51% респондентов с пониманием относится к тем, кто уклоняется от участия в войне, 27% осуждают таких людей.

В сентябре 2022 года власти России объявили так называемую частичную мобилизацию на войну с Украиной. По официальным данным, призвали около 300 тысяч человек. Указ о мобилизации продолжает действовать до сих пор.

В сентябре 2023 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не будет ротации мобилизованных, – это значит, что призванные по мобилизации тоже будут обязаны находиться в зоне военных действий до их окончания. Это вызвало бурное негодование у групп родных и близких мобилизованных, которые регулярно обращаются к властям с просьбами вернуть военных с фронта и вместо них набрать новых.

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