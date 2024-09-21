На федеральной трассе М-9 "Балтия" в Тверской области временно перекрыто движение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает управление автомобильных дорог "Россия".

Как отмечает "Фонтанка.ру",трасса начинается от МКАДа и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

Нет движения на участке с 322 км до 420 км, пишет tvernews. Он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово. Ограничение действует с 6:40 утра и до "особого распоряжения".

Ночью губернатор Игорь Руденя рассказал, что на юго-западе Тверской области были сбиты беспилотники.

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