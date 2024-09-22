Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ни на какой "саммит мира", выступающий как продолжение июньской встречи в Швейцарии, представители России не поедут, даже если их туда пригласят.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал пригласить российских представителей на такой саммит, возможно еще до конца этого года.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — говорится в ответе Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать слова Зеленского, опубликованном на сайте российского МИД.

"Т.н. второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", — сказала Захарова.

"Мировым большинством" российская пропаганда называет страны, не присоединившиеся к возглавляемой Западом коалиции поддержки Украины. Этих стран численно больше, чем стран-союзниц Киева, и их суммарное население также больше (особенно за счет Китая и Индии), однако они необязательно выступают с единой позицией, тем более в поддержку России.

"Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом В. В. Путиным соответствующую инициативу. Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно", — добавила Захарова.

"Ситуацией на земле" и "геополитическими реалиями" российские дипломаты называют незаконные аннексии украинских территорий. 14 июня Путин назвал предварительные условия для начала переговоров (а не для окончательного урегулирования): вывод всех украинских войск с той части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия не контролирует, а также отказ от вступления в НАТО.

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