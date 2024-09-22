Правительство России представило список стран, которые "навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям". Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Deutsche Welle.
Всего в перечень вошли 47 государств и территорий, включая почти все страны Европейского Союза, кроме Словакии и Венгрии, а также Соединенные Штаты, Великобритания, Украина, Япония, Тайвань и даже Микронезия, Андорра и Багамские острова.
Перечень стран был утвержден в соответствии с указом Владимира Путина об оказании поддержки иностранцам, "разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности". Таким образом, поясняет агентство, жители указанных государств смогут в упрощенном порядке получить право на временное проживание в России "в случае неприятия деструктивных идеологических установок своих стран".