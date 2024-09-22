Всего в перечень вошли 47 государств и территорий, включая почти все страны Европейского Союза, кроме Словакии и Венгрии, а также Соединенные Штаты, Великобритания, Украина, Япония, Тайвань и даже Микронезия, Андорра и Багамские острова.