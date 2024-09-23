Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в США, где он в числе прочего примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН и представит президенту Джо Байдену украинский "план победы".

Как сказано в сообщении украинского государственного агентства "Укринформ", в понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в ООН. На этом международном форуме, в котором примут участие лидеры стран мира, планируется "формировать новый международный консенсус относительно того, как нам добиться лучшего настоящего и сберечь будущее", сообщает сайт Саммита.

Американские СМИ писали, что свой визит в США Зеленский начнет с посещения завода в штате Пенсильвания, где производятся артиллерийские снаряды калибра 155 мм для украинской армии.

В воскресенье вечером президент Украины подтвердил эти данные. Свое ежевечернее обращение к украинцам Зеленский записал в самолете и начал его так: "Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию — особенный визит, потом — Нью-Йорк, Вашингтон".

По словам Зеленского, он привез в США украинский "план победы" в войне с Россией. "Первым его увидит полностью президент Америки, разумеется, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров", — сказал Зеленский в своем обращении.

Он также обещал представить план в Конгрессе США, представителям обеих партий — и обоим кандидатам в президенты.

Во вторник Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о ситуации в Украине, а в среду выступит на Генассамблее ООН.

В четверг, 26 сентября у украинского лидера также запланированы две встречи в Белом доме: с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

Пресс-секретарь Зеленского сообщал, что президент Украины также намерен провести переговоры с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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