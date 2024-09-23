Харьюский уездный суд в Таллине приговорил депутата парламента Эстонии от консервативной партии EKRE Керт Кинго к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ERR.

Сторона обвинения утверждала, что Кинго подала парламенту для компенсации счета от адвокатского бюро за консультационные услуги, якобы связанные с ее депутатской деятельностью, однако в действительности юристы их не оказывали. Прокуратура считает, что таким образом политик получила компенсацию расходов за оказание юридической помощи людям, никак не связанным с парламентом.

По версии правоохранителей, адвокат Мартин Траат по просьбе Кинго указал в счетах данные, не соответствовавшие действительности. Юристу были предъявлены обвинения в подделке документов, он приговорен в 6 месяцам лишения свободы условно.

Суд постановил, что фирма Траата оказала услуги лицам, не связанным с парламентом, но счета оплатила Кинго из кармана налогоплательщиков. В ходе разбирательства было установлено, что только один из шести фигурировавших в деле счетов мог быть связан с работой депутата.

Канцелярия эстонского парламента также подала гражданский иск, который был частично удовлетворен судом. Если приговор вступит в силу, Кинго будет обязана вернуть полученную ранее компенсацию по пяти оставшимся счетам на общую сумму 7146 евро.

Кинго и Траат не признали себя виновными в инкриминируемых им деяниях.

Приговор может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию. Если он вступит в силу, Кинго будет вынуждена сложить с себя депутатские полномочия. Политик заседала в эстонском парламенте с 2019 года.

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