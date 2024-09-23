Более 180 человек стали жертвами израильских авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане в понедельник, еще 700 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения страны. Ранее жители Ливана начали получать на телефоны записанные аудиопослания и текстовые сообщения от Израиля с призывом эвакуироваться, сообщили ливанские государственные СМИ, передает Русская служба Би-би-си.

Это происходит на фоне самой широкомасштабной за почти год конфликта в Газе серии авиаударов израильской армии по военизированной группировке "Хезболла".

"Граждане Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться", — говорится в сообщении официального Национального агентства новостей Ливана (NNA).

Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением. Макари называет это частью психологической войны, ведущейся Израилем.

По сообщениям корреспондента Би-би-си в Бейруте Нафиса Коннаварда, в понедельник утром жители южного Ливана получили текстовые и голосовые сообщения с предупреждением держаться подальше от жилых зданий, которые, по словам израильтян, используются "Хезболлой" для хранения оружия.

На одном из видеороликов, распространяемых в социальных сетях, показан житель деревни, получивший голосовое сообщение, в котором говорится, что израильская операция продолжается и вступила "в новую фазу".

"Если вы находитесь в деревне, которую использует "Хезболла", немедленно покиньте ее ради собственной безопасности", — говорится в голосовом сообщении.

Глава государственной телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие заявил агентству AFP, что "система стационарной связи в Ливане блокирует все сообщения из Израиля", но Израиль "обходит системы связи, используя международный телефонный код дружественной страны".

По данным Ogero, израильские службы сделали более 80 тысяч звонков с предупреждениями.

Как сообщает находящаяся в Бейруте корреспондент Би-би-си Орла Герин, после сообщений с предупреждениями об эвакуации на столичных улицах образовались пробки.

По данным Герин, жителей Бейрута предупреждали о необходимости эвакуироваться из ряда районов города, включая Хамрe. В этом районе находятся Министерство информации, банки и университеты, и он, по словам Герин, не является оплотом "Хезболлы".

Правительство Ливана объявило, что школы в разных частях страны будут открыты для гражданских лиц, эвакуированных с юга.

В государственных школах учебный год еще не начался, а частным школам во многих регионах страны предписали приостановить занятия с завтрашнего дня.

Эти предупреждения стали первым таким с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана (в секторе Газа ЦАХАЛ не раз прибегал к этой практике).

Новая серия авиаударов по поддерживаемой Ираном "Хезболле" — самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии.

Только за понедельник жертвами израильских авиаударов стали по меньшей мере 182 человека, еще более 700 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

Минздрав потребовал от всех больниц на юге страны отменить несрочные операции.

Врачам велено готовиться к приему раненых, которых могут доставить в отделения неотложной помощи.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные "наносят удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации "Хезболла" на юге Ливана".

В сообщении Армии обороны Израиля на сайте X (бывший твиттер) говорится об атаке по более чем 300 целям "Хезболлы", начиная с утра понедельника.

На видеозаписи, сделанной в городе Сур, находящемся всего в 45 минутах езды от израильской границы, можно видеть, как над городом поднимаются густые клубы дыма.

В минувшие выходные Израиль и "Хезболла" продолжали обмениваться авиаударами.

В ночь на воскресенье "Хезболла" атаковала из Ливана десятками ракет север Израиля. По утверждениям израильской армии, большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома получили повреждения.

"Хезболла" заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия — после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки.

После пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению Армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров "Хезболлы", Израиль продолжил атаковать цели в Ливане. Ливанские власти заявили, что в пятницу в Бейруте погибло 45 человек.

В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по южному Ливану. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления "Хезболлы" к обстрелам Израиля.

На прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. "Хезболла" обвинила в той атаке Израиль, который открыто не признал свою причастность к случившемуся. До сих пор нет полной ясности с тем, как была проведена эта масштабная операция.

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