Государственная дума РФ приняла два законопроекта, разрешающих в ходе мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Документы утверждены во втором и третьем чтениях.

Первый из законопроектов позволяет приостанавливать судопроизводства по уголовным делам и затем освобождать от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время.

Закон также предусматривает возможность приостанавливать судопроизводство в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Аналогичный правовой механизм будет распространяться на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляции.

Второй документ также касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Он позволяет заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Поправки по первому законопроекту будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по второму — в закон "О воинской обязанности и военной службе".

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