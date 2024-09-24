По данным агентство Bloomberg, в 2025 году власти РФ намерены увеличить еще примерно на четверть военные расходы - до 13,2 трлн рублей с 10,4 трлн в текущем году. Это составит 6,2 процента валового внутреннего продукта, пишет агентство в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на проект трехлетнего бюджета, который, предположительно, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Этот показатель планируется снизить до 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% - в 2027-м, пишет далее Bloomberg, ссылаясь на свои подсчеты на основании имеющейся в документе информации.

Военные расходы составят 40% от общего объема трат

При этом военные расходы и расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году составят около 40% общего объема бюджетных расходов, что больше, чем траты на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые, отмечает агентство. Агенство также предполагает, что Кремль наращивает военные расходы из-за медленного продвижения российских войск на востоке Украины.

Одновременно Bloomberg указывает на наличие "секретных" бюджетных расходов, назначение которых не раскрывается и на которые приходится около 30 процентов общих бюджетных расходов. В 2025 году они могут возрастут до 12,9 трлн рублей.

Военные расходы РФ возросли до рекордного уровня еще в 2024 году.

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