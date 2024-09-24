Президент США Джо Байден выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью, которая, как он заметил сам, для него стала последней в качестве главы государства.

Среди прочего, Байден сказал, что война, развязанная российским президентом Владимиром Путиным, не достигла своих целей, но это не отменяет необходимость продолжать поддерживать Украину. В зале присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

В зале присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

"Война Путина не достигла своей главной цели. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. — сказал Байден. — Он стремился ослабить НАТО, но НАТО стала больше, сильнее и более единой, чем прежде, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией".

"Но мы не можем расслабляться, — продолжил он. — Теперь перед миром стоит еще один выбор: продолжим ли мы поддержку Украины, чтобы помочь ей победить в войне или же мы уйдем и позволим возобновить агрессию и разрушить нацию?"

"Я знаю, какой у меня ответ: мы не можем утомляться, мы не можем отворачивать взгляд, мы не ослабим поддержку Украины до тех пор, пока Украина не добьется справедливого и прочного мира", — подчеркнул Байден.

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