Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на возвращение в Белый дом, заявил, что в случае избрания президентом он покончит с вовлеченностью США в войну в Украине, передает Reuters. Трамп произнес эти слова на предвыборном мероприятии в штате Джорджия.

"[Президент Джо] Байден и Камала [Харрис, вице-президент и кандидат в президенты от демократов] завели нас в эту войну в Украине и теперь вывести нас не могут. Они не могут нас оттуда вывести", — цитирует агентство речь экс-президента.

"Думаю, что мы увязли в этой войне, если только я не стану президентом. Я с этим справлюсь. Я добьюсь переговоров, я уйду. Нам надо выбираться оттуда. Байден говорит: мы не уйдем, пока не победим. А что будет, если они победят?" — продолжил Трамп.

США напрямую не участвуют в войне в Украине, однако оказывают ей масштабную поддержку, от которой Киев зависит в критической степени.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !