По данным природоохранной организации Greenpeace, Россия уже несколько недель поставляет сырую нефть напрямую в европейские порты в обход санкций ЕС . Об этом свидетельствуют данные спутниковой системы GPS, говорится в расследовании Greenpeace, полученном DW во вторник, 24 сентября.

По его данным, в этих перевозках задействованы, главным образом, суда греческих судоходных компаний, часть из которых причисляется к так называемому российскому "теневому флоту" - танкерах, подозреваемых в помощи РФ в обходе санкций.

Танкеры выходили загруженными из РФ и разгружались в ЕС

Расследователи проанализировали спутниковые данные с июля 2024 года о передвижениях примерно 15 танкеров, которые курсировали между ЕС и российскими портами Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, а также черноморским Новороссийском. Каждый из таких танкеров длиной около 250 м способен перевозить более 150 млн литров сырой нефти.

На основе показателей осадки судов - глубины их погружения в воду - был сделан вывод о том, что из российских нефтяных портов корабли выходили полностью загруженными. После прибытия в порты назначения их осадка уменьшалась на несколько метров, что расценивается как доказательство полной или частичной разгрузки.

Как отмечает Greenpeace, импорт российской сырой нефти нарушает действующие санкции ЕС. Транспортировка сырой нефти морским путем запрещена с марта 2023 года.

Экспорт нефти на старых танкерах - угроза для Балтики

Кроме того, по данным Greenpeace, экспорт российской нефти на устаревших танкерах, находящихся в плохом состоянии, угрожает немецкому побережью Балтийского моря. Риск нефтяной катастрофы резко возрос после начала войны РФ против Украины и вступления в силу санкций в отношении России, заявила организация в Гамбурге 24 сентября.

В ходе исследования экологи изучили данные морского судоходства с 2021 по 2024 год. При этом они сосредоточились на танкерах, отправлявшихся из российских балтийских портов - Приморска, Санкт-Петербурга, Усть-Луги и Высоцка и шедших вдоль немецкого побережья - это один из основных морских путей из портов РФ в международные воды. Кроме того, вдоль маршрутов танкеров были установлены специальные буи с GPS-трекерами с целью моделирования возможных последствий разлива нефти.

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