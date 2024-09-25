Утром в среду активисты экологических движений Elokapina и Återställ våtmarker распылили краску на фасад здания парламента Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Полиция прибыла на место происшествия около 8 утра. Задержаны около десяти активистов. Некоторые из них отказались покидать площадь у здания парламента, полицейским пришлось унести их на руках.

Правоохранительные органы расследует случившееся как акт вандализма. Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.

Сообщается, что активисты распылили красную водоэмульсионную краску с помощью пенных огнетушителей. Протестующие утверждают, что в составе также был кукурузный крахмал, а вещество легко смывается водой. Ответственные службы уже приступили к очистке фасада.

ÅTERSTÄLL VÅTMARKER & ELOKAPINA SPRAY THE FINNISH PARLIAMENT



We must end Neova’s destruction of our life sustaining wetlands.



End fossil subsidies & ban peat mining. At stake is our lives and the lives of all future generations. #a22network #elokapina #återställvåtmarker pic.twitter.com/qsd8Ddactw — Återställ Våtmarker (@vatmarker) September 25, 2024

Как пишет Helsingin Sanomat, несколько протестующих после этого сели на ступеньки у здания парламента и развернули плакаты с призывом запретить добычу торфа.

Организаторами акции выступили движение Elokapina, критикующее власти за недостаточные усилия в борьбе с изменением климата, и Återställ våtmarker, протестующая против добычи торфа и выступающая за восстановление экосистемы финских болот.

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