Правительство Литвы одобрило разрыв соглашений о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью, заключенных в середине 1990-х годов. Об этом сообщает LRT.

По мнению министерства финансов, денонсация договоров оправданна на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, поскольку торгово-экономическое сотрудничество со страной-агрессором и ее союзником приостановлено. Литовская таможня уже больше 2,5 лет не обменивается информацией с коллегами из России и Беларуси.

При этом, обращает внимание LRT, физические лица и компании, занимающиеся перевозками и траснграничной торговлей, продолжают предоставлять таможне и судам документы, выданные таможенными органами своих стран, чтобы доказать законность сделок и соблюдение международных санкций.

Литва подписала таможенное соглашение с Россией в 1995 году в Москве, а с Беларусью — в 1996 году в Вильнюсе. Как отмечает LRT, денонсацию второго договора еще предстоит одобрить Сейму и президенту Литвы.

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