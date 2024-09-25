В ночь на среду в результате взрыва в кафе на первом этаже многоквартирного дома на севере Кёльна пострадали два человека. Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте в связи с подозрением на отравление дымом от начавшегося после взрыва пожара. Само кафе полностью сгорело, отмечают местные СМИ.

Сообщается, что поначалу полиция не исключала связи этого инцидента с серией взрывов, произошедших в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за последние недели на фоне конфликта преступных группировок. Однако после пожара в кафе на Эшерштрассе в полицию добровольно пришел мужчина, взявший на себя вину за случившееся. Если подозрения в отношении него подтвердятся, можно будет сделать вывод об отсутствии взаимосвязи со взрывами на прошлой неделе, пишет Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.

Во время тушения пожара в кафе жителей дома, где оно было расположено, эвакуировали, однако позже им разрешили вернуться в свои квартиры. Сейчас полиция собирает показания свидетелей и просит очевидцев сообщить ей всю имеющуюся у них информацию.

Это уже не первый взрыв, который случился в Кельне и его окрестностях за последние несколько недель. Предыдущие инциденты, по мнению полиции, связаны с конфликтом преступных группировок.

Так, на прошедшей неделе, 18 сентября, пожар случился в магазине одежды в центре города. Двумя днями ранее в Кельне была проведена широкомасштабная полицейская операция после взрыва устройства с зажигательной смесью неподалеку. Тогда ранение получил один человек.

Аналогичные инциденты произошли за последние месяцы в кёльнских районах Мюльхайм, Буххайм и Цюндорф, а также в некоторых других городах федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Как пишет Kölner Stadt-Anzeiger, есть основания полагать, что как минимум за взрывами 16 и 18 сентября стоит организованная преступная группировка под названием Mocro-Mafia, ведущая активную деятельность в Нидерландах.

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