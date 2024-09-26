Правительство Великобритании не пригласило на свой Международный инвестиционный форум самого богатого человека в мире Илона Маска. По имеющимся у Би-би-си сведениям, это было сделано в ответ на его посты об августовских антииммигрантских беспорядках в Англии.

В самом конце июля и в начале августа, после убийства трех девочек в танцевальном клубе в городе Саутпорт, в разных городах Англии вспыхнули беспорядки, устроенные радикальными националистами, недовольными массовой иммиграцией.

Илон Маск комментировал эти события в своей сети X, бывшем Твиттере, предрекая гражданскую войну в Британии и словесно нападая на премьер-министра Кира Стармера.

Кир Стармер возлагает большие надежды на Международный инвестиционный саммит в этом году: он хочет привлечь в страну десятки миллиардов иностранных инвестиций.

В прошлом году Маск приезжал на этот форум, а затем еще и стал звездой ноябрьского Саммита Искусственного интеллекта (AI Summit), проведя на нем "беседу у камина" с тогдашним премьер-министром Риши Сунаком.

Би-би-си попросила о комментариях британское правительство и Илона Маска и ждет ответов.

Во время августовских беспорядков Маск, например, запостил (но затем стер) дезинформацию о том, будто бы британские власти строят концлагеря для участников беспорядков на Фолклендских островах.

Его комментарии того времени члены правительства Великобритании называли "не имеющими оправданий" и "довольно предосудительными".

Би-би-си имеет основания полагать, что именно поэтому Маска не оказалось среди сотен крупнейших инвесторов мира, приглашенных на саммит 14 октября.

Предыдущее правительство консерваторов пыталось завлечь Маска и показывало ему разные подходящие места для завода батарей для электромобилей Tesla.

Маск, однако построил свой "Гигазавод" в Германии, под Берлином, причем объяснял в прессе, что принял такое решение отчасти из-за брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза.

Макс регулярно посещает аналогичный инвестиционный форум во Франции. В июле, перед Олимпийскими играми в Париже, он был среди участников делового обеда с президентом Эммануэлем Макроном.

Купив Твиттер, Маск отменил блокировку на нем разных радикалов, в том числе британских радикальных националистов.

Британское же правительство после августовских беспорядков подумывает о том, чтобы ужесточить Закон об онлайн-безопасности. Запалом к той вспышке послужила дезинформация об убийстве в Саутпорте, разлетевшаяся по соцсетям.

Кто такой Илон Маск

Илон Маск в данный момент считается самым богатым человеком на планете. Агентство Bloomberg оценивает его состояние в 228 млрд долларов, журнал Forbes — в 244 миллиарда.

Основную часть этой суммы составляют акции компании-производителя электромобилей Tesla: Маску принадлежат в ней более 13%.

Кроме того, полмира уже много лет увлеченно следят за достижениями космической компании Маска, SpaceX.

Маску родился в ЮАР, в Претории, но в 2002 году получил гражданство США.

Сейчас ему 53 года, но успешным программистом-бизнесменом он стал еще в 1990-х, а всемирно известным — в начале нулевых, когда на 100 млн долларов, полученных за акции платежной системы PayPal, создал SpaceX и Tesla.

Свои предпочтения в американской внутренней политике Маск долго не раскрывал, называя себя "полудемократом, полуреспубликанцем" — но при этом утверждая, что голосовал за Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена, то есть, кандидатов в президенты от Демократической партии.

Однако в последние годы Маск стал поклонником республиканца Дональда Трампа. В нынешней предвыборной кампании он официально поддерживает кандидатуру Трампа, а тот обещает ему пост в администрации.

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