В среду стало известно о том, что против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса выдвинуты уголовные обвинения. Впервые в истории города действующий мэр обвинен в совершении уголовных преступлений, сообщает "Радио Свобода".

Официально обвинения пока не обнародованы, но известно, что федеральной прокуратурой в Нью-Йорке в течение года ведет расследование о отношении нескольких близких советников и помощников мэра, в том числе, заместителя мэра по вопросам безопасности. Недавно в отставку ушли глава Нью-Йоркской полиции и управляющий нью-йоркскими школами. Об интересе федеральной прокуратуры к мэру Адамсу стало известно прошлой осенью, когда агенты ФБР остановили Адамса после одного из публичных мероприятий и конфисковали его смартфон и его планшетник. Согласно городским СМИ, федеральная прокуратура расследует источники финансирования избирательной кампании Адамса, когда он баллотировался в мэры Нью-Йорка в 2021 году.

Адамс, второй в истории города мэр-афроамериканец, в прошлом капитан полиции, вел кампанию под лозунгами сокращения преступности и повышения профессионализма в управлении крупнейшим городом США.

В видеообращении, обнародованном поздним вечером в среду, Эрик Адамс заявил, что любые обвинения против него будут "полностью лживыми". По его словам, он стал объектом внимания федерaльных прокуроров, потому что он "стоял за нью-йоркцев". Мэр дал понять, что он не намерен подавать в отставку.

Как сообщает агентство Associated Press, обвинения против мэра могут быть обнародованы в четверг.

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