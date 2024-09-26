Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь на 8 млрд долларов, "чтобы помочь Украине выиграть войну". Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Байден сообщил, что санкционировал выделение основной части помощи на 5,5 млрд долларов по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентских поручений по списанию вооружений). Эта схема позволяет американским властям направлять оружие Киеву из запасов армии США. Именно эта схема — главный канал помощи Украине.

Как отмечает Reuters, эта помощь должна быть выделена до конца финансового года, который истекает в США 30 сентября. Решение Байдена позволит не прекращать помощь после окончания финансового года.

Кроме того, в рамках нового пакета помощи Пентагон выделит 2,4 млрд долларов по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая позволяет оплачивать заказы оружия для Украины на заводах США, а не брать вооружения из американских запасов.

"Я распорядился, чтобы до конца моего срока пребывания на посту президента министерство обороны распределило остающиеся средства из выделенного для Украины фонда", — заявил Байден.

По словам президента США, это позволит Украине получить дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса "воздух-земля", усилит оборонный промышленный комплекс Украины и поможет обслуживать уже имеющиеся вооружения. В отличие от PDA программа USAI не предполагает быстрой передачи оружия Украине, поскольку сперва его нужно заказать и произвести.

Байден сообщил, что поручил передать Украине управляемые планирующие авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), чтобы "усилить возможности" Украины по нанесению дальнобойных ударов. Дальность полета бомб JSOW составляет 130 км при запуске с большой высоты.

Неназванный американский чиновник сказал Reuters, что Байден не станет объявлять, что США позволят Украине использовать американские ракеты для ударов по целям в глубине России.

В заявлении Байдена сообщается, что также министерство обороны США отремонтирует и предоставит Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot и большее количество ракет для этой системы. Кроме того, американский лидер приказал Пентагону в 2025 году переобучить еще 18 украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Байден объявил о предоставлении военной помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Конгресс США в апреле одобрил предоставление Украине пакета военной помощи на 61 млрд долларов. Конгресс не мог согласовать соответствующий законопроект несколько месяцев, начиная с осени 2023 года.

США начали передавать оружие Украине в основном по линии Presidential Drawdown Authority (PDA), на которую в пакете помощи было заложено 7,8 млрд долларов. Как сообщали в начале сентября источники Reuters, администрация Байдена провела срочные переговоры с конгрессом, чтобы получить возможность использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине до конца финансового года 30 сентября, когда истекает срок полномочий на использование выделенных средств.

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