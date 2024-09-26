Это первый визит Байдена в Берлин с начала его президентского срока и первый его визит в ФРГ в рамках двусторонних отношений. По данным немецких СМИ, он продлится три дня с 10 по 12 октября. В прошлый раз президент США приезжал с таким визитом в Берлин восемь лет назад - им был Барак Обама. При этом в 2022 году Байден участвовал в саммите G7 в баварском Эльмау, а в 2023 году приземлялся на дозаправку на военной базе Рамштайн.