Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме, пишет "Медуза".

Во вступительном заявлении для прессы американский лидер объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 2,4 миллиарда долларов. Как отметили в Пентагоне, этот пакет включает дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса "воздух-земля". Всего до окончания срока полномочий Байдена США выделят Украине восемь миллиардов долларов.

Оба главы государств сообщили, что на встрече будут продолжать согласовывать детали "плана победы" Украины в войне против России, представленного Зеленским.

Ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что по итогам встречи Байдена и Зеленского не ожидается решения о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по территории России.

После переговоров с Байденом Владимир Зеленский встретился в Белом доме с вице-президентом США Камалой Харрис, которая баллотируется на пост главы государства от Демократической партии. Харрис отметила, что ее поддержка Украины остается непоколебимой. Вице-президент также отвергла некоторые американские мнения о том, что Украина должна отдать России свои территории. "Это звучит подобно заявлениям Путина. Он не предлагает заключить мир, он предлагает заключить капитуляцию. Это опасно и неприемлемо", — сказала Харрис.

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