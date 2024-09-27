«Вероятно, будет много жертв». Ураган «Хелен» ударил по Флориде

Мощный ураган "Хелен", который, по словам властей и синоптиков, несет смертельную угрозу всем на его пути, в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида, сообщает Русская служба Би-би-си.

За несколько часов до выхода на сушу "Хелен" резко усилилась: американский Национальный центр по исследованию ураганов повысил ее категорию до четвертой — "чрезвычайно опасный ураган".

Множество округов и населенных пунктов Флориды еще до выхода урагана на берег оказались затоплены и лишены электричества и связи.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции около полуночи по местному времени объявил, что пока известно об одном погибшем — в районе города Тампа. При этом "око" урагана прошло примерно в 150 километрах западнее Тампы.

Десантис сказал, что ветер в центре урагана будет настолько сильным, что людям следует опасаться его так же, как торнадо.

"Когда флоридцы проснутся завтра утром, то, скорее всего, узнают о новых жертвах. И совершенно точно — о материальных потерях", — сказал губернатор Десантис.

Метеорологи предсказывали, что постоянная скорость ветра при выходе "Хелены" на сушу будет достигать 215 км/ч. По привычной в Европе шкале Бофорта ураганом считается в два раза более "слабый" ветер — от 117 км/ч.

Уровень воды на океанском берегу, как предупреждали синоптики и местные власти, может местами подняться на шесть метров, а многие территории в глубине суши затопит мощнейшим ливнем.

Заместитель директора Национального центра по исследованию ураганов Джейми Роум сказал в эфире телекомпании CNN, что "Хелен" приведет к небывалым наводнениям в глубине суши и, вполне вероятно, унесет много жизней.

"В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв", — сказал Роум.

Директор Национального центра по исследованию ураганов Майкл Бреннан за несколько часов до выхода урагана на сушу сказал, что в некоторых местах он может создать условия, в которых невозможно будет выжить.

Офис шерифа одного из прибрежных округов Флориды выдал крайне убедительное обращение к тем, кто упрямо отказывается эвакуироваться: он призвал их написать имя на руке или ноге, чтобы их потом было проще опознать.

"Если вы или кто-то из ваших знакомых решили не эвакуироваться, то, пожалуйста, напишите ваше имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге несмываемым маркером, чтобы вас можно было опознать и известить родственников", — говорится в обращении офиса шерифа округа Тейлор.

Этот округ находится на севере Флориды, на т. н. "большом изгибе" берега Мексиканского залива — именно там вышла на сушу "Хелен".

"Хелен" выделяется еще и площадью, которую она покрывает: при диаметре в несколько сот километров она стала одним из самых обширных ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие.

В районе Тампы, в полутораста километрах от центра урагана, зафиксирован рекордный подъем океана — почти два метра выше нормы.

Во всей Флориде, а также в соседней Джорджии, куда затем направится "Хелен", как передают агентства, еще до основного удара урагана без света остались более 800 тысяч домов и предприятий.

После Флориды траектория "Хелен" проляжет по Джорджии и другим штатам, и там тоже ожидают серьезных разрушений.

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