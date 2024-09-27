Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что примет президента Украины Владимира Зеленского в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Ранее Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, сообщает Deutsche Welle.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции в четверг, 26 сентября, заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. По словам Трампа, встреча назначена на 09.45 по времени восточного побережья США (16.45 по Москве). Сам Зеленский и его команда пока не подтвердили эту информацию.

При этом Трамп выложил в своем блоге в собственной соцсети Truth Social письмо, якобы полученное от заместителя посла Украины в США. В нем от имени Владимира Зеленского высказывается просьба встретиться лично, "чтобы понять друг друга на 100 процентов". Подтверждения подлинности этого письма из других источников пока также нет.

СМИ сообщают, что до встречи с Зеленским Трамп собирается встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Между тем Владимир Зеленский продлил свой визит в США еще на сутки. Об этом сообщила в соцсети X корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко со ссылкой на источники в делегации Информации о возможной встрече Зеленского с Трампом пока нет, добавила она.

Зеленский встретился с Байденом и Харрис

Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне со своим американским коллегой по должности Джо Байденом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах Камалой Харрис. Оба заверили Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину в ее обороне от агрессии РФ.

Байден, кроме того, объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом 2,4 млрд долларов. Как сообщило министерство обороны США, в этот пакет войдут дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", беспилотники и средства борьбы с ними, средства защищенной связи и другое военное оборудование. Ранее было объявлено, что до окончания президентства Джо Байдена США выделят Украине в общей сложности 8 млрд долларов.

Между тем 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме написала, что "план победы Украины" , привезенный Зеленским, "не впечатлил" администрацию Байдена. Источники WSJ отметили, что в этом плане в целом мало нового, а лучше всего прописана часть, касающаяся просьб о новых поставках оружия и о снятии запрета на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

Трамп критиковал Зеленского за отказ от "сделки" с Путиным

На предвыборном митинге в Северной Каролине 25 сентября Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в недостаточном желании вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кандидат в президенты от Республиканской армии заявил, что Зеленский хочет победы демократов на предстоящих выборах, и назвал президента Украины "величайшим продавцом на Земле".

Одновременно спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, организовавшую поездку Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании (он производит боеприпасы для Украины). Джонсон отметил, что визит Зеленского на объект в "колеблющемся штате" прошел в сопровождении представителей демпартии, а вот республиканцев среди его спутников не было. Республиканец расценил это как "партизанскую агитацию" за Харрис.

Первоначально Трамп не исключал встречи с Зеленским в ходе визита президента Украины в США. Однако после поездки Зеленского на завод в Пенсильвании в команде кандидата-республиканца заявили СМИ, что в плане нет назначенной встречи. Джонсон также высказал сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским состоится.

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