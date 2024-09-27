Уроженцу Мичигана по статье о наемничестве грозит до 15 лет лишения свободы. В посольстве США осведомлены о происходящем, но отказываются от комментариев, ссылаясь на защиту частных данных, сообщает Deutsche Welle.

Московский городской суд в пятницу, 27 сентября, приступил к слушаниям по делу 72-летнего американского пенсионера, обвиняющегося в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщили российские СМИ. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подсудимого под стражу на шесть месяцев - до 26 марта 2025 года с целью не допустить, чтобы тот "скрылся от правосудия или воспрепятствовал производству по уголовному делу".

Согласно сообщениям СМИ, на скамье подсудимых находится уроженец американского штата Мичиган по имени Стефан (или Стивен) Хаббард. Он переехал на Украину в 2014 году и жил в гражданском браке с женщиной, которая впоследствии его бросила.

От семи до 15 лет

Хаббард был доставлен в суд силами военной полиции. Следующее заседание запланировано на 3 октября. По статье о наемничестве Хаббарду грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Посольство США в Москве заявило, что ему известно о происходящем, но отказалось от комментариев, сославшись на защиту частных данных.

Российские массмедиа в своих сообщениях ссылаются на YouTube-видео мая 2022 года, в котором мужчина, именующий себя Стивеном Джеймсом Хаббардом, говорит, что он с 2014 года живет в городе Изюм Харьковской области Украины, и рассказывает о российской оккупации. Он выглядит неопрятно, у него длинная борода и грязные ногти.

Российская армия в начале войны против Украины захватила Изюм, но в сентябре 2022 года Украина вернула город под свой контроль.

Задержания западных граждан в России

Россия за последние годы неоднократно задерживала граждан США. Им предъявлялись самые различные обвинения - от обыкновенного воровства и семейных конфликтов до шпионажа и критики в адрес российской армии. США обвиняют Москву о намеренном задержании иностранных граждан с целью использовать их для обмена на россиян, содержащихся в западных тюрьмах.

1 октября произошел самый крупный обмен заключенными между Россией и Западом со времен холодной войны. На свободу, в числе прочих, вышли американский журналист Эван Гершкович и бывший американский солдат Пол Уилан. В обмен в Россию был возвращен осужденный в Германии за убийство в парке Тиргартен российский агент Вадим Красиков.

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